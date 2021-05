Taylor Jardas: carpintería, geometría y color

¿Cómo es el proceso de creación de tus piezas y cuánto tiempo te lleva?

De principio a fin, suele ser un periodo de entre dos y cuatro semanas. Suelo empezar cinco o seis proyectos diferentes y luego espero a sentir cuál de ellas necesita ser terminada antes por lo mucho que me emociona trabajar en ella. Cuando veo un patrón único en un trozo de madera, me emociona cortar ese diseño distintivo en un ángulo determinado y luego ver cómo de diferente se ve ese patrón una vez que todo ese proceso pase, ese proyecto suele conseguir mi atención antes. Hay veces que una pieza me deja atónito y paso horas mirando las líneas y cómo han cambiado durante el proceso de darle forma al bol.

¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Tienes algún proyecto planeado?

Realmente, no tengo muchos planes definitivos. Voy a continuar haciendo piezas que piense que vayan a quedar muy bien, una vez terminadas. Trato de no tener un plan directo en nada, solo quiero hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer. La mayoría de mi trabajo no lo vendo, se lo doy a mi familia y amigos o lo rifo, mandando los beneficios a una organización benéfica. Diría que, en el largo plazo, me gustaría tener la posibilidad de empezar a vender más de mis piezas, pero ahora me divierto mucho simplemente haciendo lo que me apetezca y regalándoselo a los míos.

Una entrevista de Blanca Perelló Fernández publicada en White Paper By