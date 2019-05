Lee esto si tienes candidiasis cada dos por tres

Si te has autodiagnosticado, puede que tu sospecha no sea cierta. Según Mary Jane Minkin, obstetra-ginecóloga y profesora clínica en la Yale University School of Medicine, “sólo un tercio de las veces que una mujer se autodiagnostica candidiasis, es eso en realidad. Otro tercio de las veces, tendrá otro tipo de infección, como una infección bacteriana. Y otro tercio de las veces, la mujer tendrá irritación por un alérgeno, por un jabón o gel espumoso o un nuevo detergente, que entra en contacto con la vulva y produce una sensación semejante al picor y la irritación de la candidiasis”.

Si sospechas que tienes una infección recurrente por candidiasis, Minkin recomienda consultarlo con un profesional médico: “Acude a tu ginecólogo para que te examine; puede que en realidad tengas algo muy diferente”.