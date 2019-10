Terelu, sobre lo que desveló de Letizia hace 15 años: "Le sentó fatal que yo lo dijera"

Terelu Campos se explayó este sábado en Viva la vida (Telecinco) acerca de los intríngulis de la exclusiva que dio hace 15 años. Ella fue la primera persona en anunciar que la periodista Letizia Ortiz mantenía una relación con el entonces príncipe Felipe.

Lo hizo en el programa que entonces presentaba en Telemadrid, Con T de tarde. “Ya esa mañana en la radio se estaba especulando, parecía que había alguien que podía tener una relación con el príncipe. Yo empiezo el programa y a través de mi madre [María Teresa Campos] ella me dice ’tengo el nombre, yo he terminado el programa, no vuelvo hasta el lunes y antes de que esto lo filtre nadie evidentemente, como es lógico, te lo digo a ti”, recordó.

Como se trataba de una televisión pública y tenía que tener “cierto cuidado”, empezó a dar solo algunas pistas, como que “el apellido era de magdalena”.