Terremoto político: las reacciones a la decisión de Pablo Iglesias

Otras dos personas con peso en la estructura ‘morada’ han agradecido el movimiento de su líder. Ione Belarra, la portavoz adjunta en el Congreso, ha señalado que “Iglesias tiene en la cabeza y en el corazón a toda la gente a la que le han dicho toda su vida que no se puede”. Noelia Vera, coportavoz, ha agradecido su “generosidad, entereza y altura política”.

Pablo Iglesias tiene en la cabeza y en el corazón a toda la gente de este país a la que le han dicho toda su vida que no se puede, a la que han relegado a la última fila. Tiene un proyecto digno y valiente para nuestro país.

Otro miembro de los ‘morados’, el ex-JEMAD, Julio Rodríguez se ha sumado al hashtag #GrandePablo. “La excusa del escollo ya no vale. Veamos ahora la reacción de los Defensores de la Democracia”, ha escrito.

La excusa del "escollo" (también llamado "miedo escénico") ya no vale. Veamos ahora la reacción de los "Defensores de la Democracia". Gracias Pablo #GrandePablo https://t.co/XGky506emj

Joan Baldoví, diputado nacional por Compromís ha sido entrevistado en Más Vale Tarde: “Es una buena noticia y creo que Iglesias ha hecho un gesto de generosidad para que haya lo que votaron los españoles. Ahora el PSOE no tiene excusa. Los gobiernos de coalición no son extraños. Hay que tener generosidad”.

“Yo me he jugado dos paellas a que antes de agosto había Gobierno. Si los políticos somos los primeros en entorpecer, dediquémonos a otra cosa. No se puede estafar a los españoles”, ha añadido.

Las reacciones de Ciudadanos

Desde las filas de Ciudadanos han alzado la voz (y la tecla) dos nombres propios del partido. José Manuel Villegas ha sido duro en su análisis ante los medios, calificando de “espectáculo lamentable” el “teatrillo” de las negociaciones. “España no se lo merece”.

Su compañero Marcos de Quinto ha twitteado, lanzando como remate a su comentario una frase sentenciosa: “Menuda patata caliente tiene Sánchez”.