Test rápidos: ¿planificamos o improvisamos?

Como político, me he puesto en comunicación con expertos en el sector con el objetivo de entender la situación y conocer con mayor profundidad los elementos de diagnósticos que manejamos para luchar contra este maldito virus. Es cierto que pese a consultar a los profesionales, siguen existiendo dudas solo el Gobierno podrá clarificar.

Es decir, un test rápido que sólo nos da positivo a IgM nos indica que el paciente está en una fase temprana de la enfermedad y es posible que contagie a otras personas, pues con toda seguridad el virus está presente en su cuerpo. Si un test rápido nos da sólo positivo a IgG podemos decir que el paciente ha estado en contacto con el virus hace cierto tiempo, ya no está en las fases iniciales de la infección, y está generando anticuerpos protectores. Por supuesto si no se detecta ni IgG, ni IgM, se considera que la persona da negativo a la prueba y presumiblemente no ha tenido contacto con el virus. Según los expertos consultados, en todos los casos positivos, tanto de IgG como de IgM, siempre habrá que confirmar la presencia o no del virus mediante otra técnica diagnóstica complementaria. Esto es clave para saber si la persona aún puede contagiar o no a otros.

También es importante remarcar que dichos test de anticuerpos de rápido resultado no son la panacea. Son muy útiles para darnos una visión general de la situación, algo que se sigue echando de menos en España, pero también es verdad que se cuestiona su efectividad como prueba diagnóstica concluyente. Es decir, incluso los aceptados para su distribución tienen una sensibilidad (% de positivos correctos) y una especificidad (% de negativos correctos) por debajo de otras técnicas más precisas como la PCR o las técnicas diagnósticas de biología molecular, que invitan a ser cautos incluso si alguien da negativo. Pues en ambos casos siendo más o menos optimista, se hablan de márgenes de error que pueden incluso superar el 10% en esta clase de test. Por lo que si alguien da negativo a este tipo de prueba rápida y presenta síntomas, se recomienda realizar pruebas más fiables como por ejemplo las ya famosas PCR.

Pese a no ser la 100% fiables, este tipo de pruebas rápidas es fundamental para realizar un screening o cribado de la población. Esto ahorra mucho tiempo a los sanitarios y en distintas enfermedades el disponer de mecanismos rápidos de diagnóstico supone directamente salvar vidas. Por ejemplo, para nosotros ahora sería clave el poder evidenciar la presencia de anticuerpos en población que quizá no tenga ningún síntoma y que aún pueden contagiar si están en la fase inicial de la infección por la presencia física del virus, son normalmente los IgM positivos sin síntomas.