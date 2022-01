La periodista ha explicado el caso a través de un artículo en La Marea , en el que ha señalado que, tras realizar varios intentos de averiguar el motivo del fin de su relación, con The Objective, “nadie consigue comprender qué ha pasado” y que quien le da la noticia no le sabe decir los motivos.

Ayer por la tarde, la dirección de The Objective me anunciaba que suspendía todas mis colaboraciones. Hoy descubro que en un artículo del 31 de diciembre quitaron un párrafo dedicado a El manifiesto comunista y a cómo cierta derecha le irrita tanto Marx.

Con todo, Iglesia ha rechazado hablar de censura y ha indicado que “si a The Objective aquellas líneas sobre El manifiesto comunista no le gustaron, tenía el derecho a no publicarlas, pero ¿no debería haberme avisado?”. También se ha mostrado sorprendida por el caso, puesto que dice que el fragmento fue retirado “hace dos semanas”: “Durante las cuales, como ya he dicho, he publicado otros dos artículos”.

Además, la periodista se ha mostrado firme en la defensa de su trabajo. “No creo que deba pedir perdón por ese fragmento. Suscribo cada línea de lo escrito”, ha esgrimido, para rememorar que ella es “freelance”, “autónoma” y “madre de dos niñas”.