Eduardo Rubiño: "Si el PSOE no acepta nuestras enmiendas, no apoyaremos su ley contra las terapias de conversión"

Eduardo Rubiño (Madrid, 1991), considerado uno de los referentes LGTBIQ+ de la actual escena política española, viajó el pasado fin de semana a la marcha del Orgullo de Budapest (Hungría) para hacer frente a las políticas represivas y homófobas del gobierno de Viktor Orbán. Junto a más de 200.000 personas, el concejal y portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital española defendió las conquistas sociales logradas hasta ahora frente a una "ola reaccionaria" cuyos efectos podrían acabar llegando a España. "Abascal y los suyos también quieren recortar nuestros derechos y ponernos en la diana, sólo que todavía van por detrás", asegura en una entrevista a El HuffPost.

El dirigente, que también ha protagonizado recientemente rifirrafes con portavoces de la ultraderecha como Carla Toscano (Vox), pide que la marcha que se celebra este sábado en Madrid sea muy "política y reivindicativa". "Este carácter combativo puede convivir perfectamente con la celebración y la música", destaca.

A lo largo de la charla, Rubiño también defiende debatir sobre el encaje de Más Madrid dentro de Sumar y critica la oposición "frontal" que está haciendo Podemos contra el gobierno progresista. "Lo que veo allí es mucho cortoplacismo. Todos deberíamos mirar un poquito más allá de nuestro ombligo", asegura.

Finalmente, Rubiño avisa al PSOE de que Más Madrid no apoyará su ley para penalizar las falsas terapias de conversión sexual para personas LGTBIQ+ si no acepta las enmiendas que van a presentar. "No apoyaremos una ley que no sirva para acabar realmente con las terapias. No podemos hacer un nuevo cierre en falso", adelanta.

- La semana pasada estuvo en el Orgullo de Budapest apoyando a la comunidad LGTBIQ+ de este país y protestando contra la represión de Orban. La propia marcha estaba prohibida por el gobierno, aunque finalmente pudo celebrarse. ¿Qué balance hace y qué fue lo que más le sorprendió?

- Esta marcha ha supuesto un hito histórico para la comunidad LGTB. Sólo se le pudo torcer el brazo al gobierno homófobo de Orbán gracias a que la sociedad húngara salió a la calle masivamente. Y, además, de una manera muy transversal. Te encontrabas en la manifestación a personas mayores o gente que te decía que era cis-hetero, pero que apoyaban esas reivindicaciones como una demanda de la ciudadanía húngara frente a un gobierno que estaba atacando las libertades. Eso desbordó todas las previsiones e hizo que se creara un contexto que obligó al gobierno a no poder cumplir con las amenazas que había hecho. Por tanto, ha sido una victoria de la comunidad LGTBI y de una ciudadanía que ha demostrado que, dando un paso al frente, se puede parar esta ola reaccionaria que destruye libertades.

- Orban es uno de los amigos predilectos de Abascal. ¿Teme que en España podamos correr la misma suerte en lo relativo al recorte de libertades si Vox acaba gobernando?

- Decir que es un amigo es quedarse corto, porque el banco húngaro propiedad de uno de los ministros del gobierno de Orbán es quien financia la campaña de Vox. Y ambos partidos comparten grupo en el parlamento europeo.

Así que debemos ser conscientes de que Vox tiene la misma agenda que estos gobiernos ultraconservadores. Abascal y los suyos también quieren recortar nuestros derechos y ponernos en la diana, sólo que todavía van por detrás. Esto lo estamos viendo con declaraciones aberrantes como la que les hemos escuchado estos días a Abascal o Tocano, que siguen la misma línea discursiva. Y si tocan poder van a intentar ejecutar esa agenda de recortes de derechos y libertades.

- Por ejemplo, esta semana hemos celebrado 20 años del matrimonio homosexual. ¿Usted cree que es un derecho ‘blindado’?

- Habría que blindarlo constitucionalmente. Fue una conquista histórica que se consiguió frente a la derecha de este país, que lo llevó al Constitucional. Hay que recordar que cuando se aprobó en 2005 no era una batalla cultural ganada, ya que hubo mucha confrontación política. Y aún así, se logró su aprobación.

Conseguir ese derecho fue una transformación cultural, porque se hizo normal lo que siempre ha sido normal. Nos igualó en términos legales. Y eso produjo un cambio en la mentalidad de la gente. Sin embargo, todavía a día de hoy, tenemos a personas como Carla Toscano que dicen que el matrimonio sigue siendo la unión entre un hombre y una mujer y que lo demás es una 'aberración'. ¿Lo intentarían recortar si pudieran? Desde luego que sí.

- Carla Toscano también dijo hace unos días que las personas LGTBI "se suicidan más porque se les induce a ser homosexuales y transexuales". ¿Cuesta no perder los nervios cuando usted escucha este tipo de comentarios?

- Estos discursos ponen en la diana a las personas LGTBI y alientan la violencia que después vemos en las calles, porque surten de gasolina a los matones. Y sobre lo de Carla he de decir que, históricamente en este país, lo que ha llevado a la gente LGTBI a la desesperación y a los intentos de suicidio ha sido la violencia que se ha ejercido sobre ellos y el rechazo social que han sufrido. La cuestión es, por tanto, a la inversa: las personas LGTBI somos felices, pero es la marginación y el acoso que algunos nos imprimen lo que puede llevarnos a situaciones desesperadas. Y ellos forman parte del problema.

- El PP tampoco se libra. Ayuso ha modificado la ley trans y la ley LGTBI de Madrid y Almeida se niega a poner la bandera arcoíris en el ayuntamiento. Eso sí, la pone en las papeleras de la ciudad. ¿Qué opina?

- Es la constatación de la posición ridícula que ha intentado ejercer el ayuntamiento de Madrid, con un alcalde que parece que tiene alguna clase de alergia al Orgullo. Es imposible ver a Almeida asistir a cualquier acto de uno de los eventos más multitudinarios que se celebran en Madrid y que, además, defiende valores puramente democráticos. El PP elige no estar ahí y quedan retratados. Pero claro, uno lo entiende cuando sabe que tienen de presidenta a una dirigente que ejecutó el primer retroceso en materia de derechos LGTBI en democracia. Y eso sin depender de Vox, porque Ayuso tiene la misma agenda que la ultraderecha.

- Por cierto, una noticia de esta misma semana que tiene como protagonista al ayuntamiento. Un error del juez Peinado ha obligado a cerrar la instrucción contra un alto cargo del gobierno de Almeida. En concreto, el gerente de la empresa municipal de Transportes por un contrato al digital OkDiario para que organizara por 72.600 euros unas charlas sobre movilidad sostenible. Ustedes van a pedir una sanción contra el juez. Le pregunto directamente: ¿existe el lawfare en España?

- Los errores siempre suceden en la misma dirección. ¡Qué casualidad, qué suerte tienen, que un juez tan poco sospechoso como Peinado comete un error procesal y no se puede seguir adelante con la causa! Es lo que vivimos en este país. Y, por supuesto, que existe el lawfare en España. En este país hemos vivido una policía patriótica que ha perseguido a rivales políticos o se han dado actuaciones judiciales incalificables, como lo que pasó con Victoria Rosell. Claro que existe esa guerra sucia y hay que denunciarla.

- Permítame que le pregunte sobre la forma con la que se celebra hoy en día el Orgullo. Algunos sectores del colectivo piensan que es una fiesta vendida al capitalismo y que muchas veces las marcas usan para hacer pinkwashing. ¿Se ha perdido el carácter reivindicativo? ¿Usted se siente identificado con este Orgullo?

- Con la inquisición reaccionaria que está teniendo lugar actualmente en todo el mundo y con la amenaza de recortes de derechos que existe, hoy es más importante que nunca que el Orgullo sea político y reivindicativo. Este año, en nuestra carroza, llevaremos una frase de Carla Antonelli: 'No van a devolvernos a los márgenes'. Con este gesto queremos reivindicar que el Orgullo siempre ha peleado por los derechos en la calle. Aunque ese carácter combativo pueda convivir perfectamente con la celebración y la música.

Sí que ha habido en estos útimos años un caso de pinkwashing evidente, cuando algunas marcas están retirando la financiación para el Orgullo o se han bajado de las campañas que solían hacer. Eso demuestra que no tienen un compromiso real, no les importamos. Cuando ha llegado un señor como Trump y ha amenazado con atacar a cualquiera que defienda este tipo de políticas, muchas empresas han eliminado sus políticas de diversidad y han retirado sus muestras de apoyo al Orgullo. Esto demuestra una hipocresía absoluta.

Eduardo Rubiño, durante su entrevista con El HuffPost SERGI GONZÁLEZ

- El Congreso ha iniciado el trámite para penalizar las falsas terapias de conversión sexual. La propuesta de ley, presentada por el PSOE, establece cárcel de entre seis meses y dos años a quien “aplique o practique” estas torturas. Usted también presentó hace unos meses una iniciativa para tipificar en el Código Penal las terapias de conversión. ¿Coinciden ambas propuestas? ¿Apoya lo propuesta del PSOE?

- Nosotros llevamos seis años siguiendo muy de cerca este tema y trabajando con asociaciones que son referencia para entender que este fenómeno es mucho más grave de lo que la gente se piensa. Y también para elegir cuáles deben ser los instrumentos legales para conseguir su erradicación. De su mano, desarrollamos una reforma legislativa muy completa, de 20 páginas, que también incluía medidas de acompañamiento a las víctimas y que diseñaba un tipo penal que asegura el final de estas terapias.

Lamentablemente, el PSOE no se quiso sumar y presentó por su cuenta una proposición que pasa de nuestras 20 páginas a un sólo párrafo. Su propuesta elimina todas las medidas complementarias como el acompañamiento y reduce los tipos penales, hasta tal punto que lo convierte en algo inocuo. Porque la pena máxima que impone para los casos más graves - el referido a los menores de edad - es de sólo dos años. Ni siquiera eso produciría una entrada en prisión de los perpetradores de una cosa que para nosotros es terriblemente grave y que deja unas secuelas de por vida.

Nos parece que, al final, por las ansias de ponerse una medalla o por el interés de tener un titular en el Orgullo, han recortado una reforma que es necesaria. Pero al PSOE le mandamos un mensaje muy claro: ahora viene la fase de enmiendas y vamos a presentar todas las necesarias para que esta ley se parezca a la ley de los colectivos. Y si no se cumple con estas exigencias, probablemente no veremos la ley salir adelante. No apoyaremos una ley que no sirva para acabar con las terapias. No podemos hacer un nuevo cierre en falso.

- ¿Y eso está consensuado con Sumar?

- Sí. Tesh Sidi ha liderado las conversaciones en este terreno y contamos con Compromís. Simplemente, esperamos que haya voluntad de negociación. El PSOE debe entender que no puede seguir gobernando a golpe de titular. La gente nos exige cambios reales y nosotros vamos a pelear para que así sea.

- Por concretar entonces. Sumar no apoyará la propuesta del PSOE si no incluye sus enmiendas. ¿Es así?

- La ley saldrá cuando hayamos conseguido que cumpla las expectativas que tienen los colectivos, que es que la ley sirva para erradicar las terapias de conversión.

- No sé si usted ha pasado estos días por el ministerio de Sanidad. Si es así, habrá visto una gran lona de una campaña del ministerio para concienciar sobre el uso del preservativo. Dice: “Hoy follas seguro”, con la imagen de un condón. Y, justo debajo, se recordaba que el 28 de junio era el día internacional del Orgullo. En redes se ha criticado esa relación que se hace entre las ETS y el colectivo homosexual. ¿Cree que, sin querer, este tipo de campañas estigmatizan al colectivo?

- Entiendo la reflexión, pero Sanidad hace este tipo de campañas de forma coordinada con colectivos como CESIDA. Siempre nos ponemos al servicio de lo que dicen las entidades especializadas. Yo entendería más la crítica si este tipo de campañas se hicieran sólo en el Orgullo. Pero es que, hace un par de meses, el ministerio también hizo una campaña sobre ITS dirigida a la población general.

También tengo claro que hay algunos que quieran estigmatizar la salud sexual, pero no por eso debemos dejar de hablar sobre estos temas. Nosotros tenemos que ser valientes para entender que la salud sexual no tiene nada de estigmatizante. Al contrario, la salud sexual debería ser un derecho en este país. Por eso me niego a que conviertan esto en algo de lo que debamos avergonzarnos.

- Permítame que ahora le pregunte por política nacional. La primera pregunta es bastante clara: ¿debe dimitir Sánchez?

- Nosotros tenemos un compromiso con los españoles, no con el PSOE. Y vamos a mantener nuestra posición en el gobierno, mientras éste sea útil. A nosotros nos da mucha rabia que cuando hay un gobierno que está centrando en conseguir una medida universal como que las gafas puedan ser accesibles para todos los menores, o cuando tienes el ministerio de Bustinduy poniendo coto a los anuncios de los pisos de uso turístico ilegal, no se hable de esto porque el PSOE ha tenido un caso gravísimo de corrupción.

Pero nosotros haríamos muy mal en abrir la puerta a que caiga uno de los últimos gobiernos progresistas de Europa para que gobiernen los que están protegiendo hoy a los corruptos. Por ejemplo, el PP en la Comunidad de Madrid, cuya secretaria de organización está imputada por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Nosotros vamos a exigir al PSOE medidas de transparencia, como una ley anticorrupción que amplíe las penas o que persiga también a los corruptores. Y vamos a pedir cambios efectivos que aseguren que esto no volverá a suceder. Si en algún momento hablamos de cuestiones como casos de financiación irregular o se cruzaran determinadas líneas rojas, seremos contundentes, claros y daremos el paso que sea necesario. Pero tenemos que ser conscientes también de la utilidad que tiene este Gobierno pese al bochorno que nos han hecho pasar estos señores.

- Su compañero Emilio Delgado dijo hace unas semanas que Más Madrid debería ir por separado en las generales con respecto a Sumar. ¿Usted opina lo mismo?

- Es un debate que hay que tener y nosotros, como fuerza autónoma, ya lo estamos discutiendo en todos los niveles de la organización. Igualmente, también somos conscientes de que el objetivo último tiene que ser lograr la fórmula que consiga maximizar las posibilidades de que haya una reedición de un gobierno progresista que siga cambiando cosas. Así que, llegado el momento, decidiremos en relación a las conversaciones que tengamos con el resto de actores. Igualmente, Movimiento Sumar tiene que hacer una reflexión sobre el camino que nos ha llevado hasta aquí y lo que le están pidiendo el resto de actores de la coalición.

- ¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Es posible el entendimiento con esta formación?

- Bueno, ellos tendrán que preguntarse sobre si el camino de acoso y derribo al gobierno progresista que están emprendiendo sigue la misma hoja de ruta que recorren PP y Vox. El nivel de oposición que hacen es muy frontal y están todos los días insultando al Gobierno. Pero creo que la mayoría progresista de este país ve su estrategia como un error. Cada uno tiene que saber cuándo tiene capacidad para llegar a acuerdos y mantener una actitud constructiva y cuándo simplemente uno está mirando a sus intereses a corto plazo. Todos deberíamos mirar un poquito más allá de nuestro ombligo. Y lo que yo veo allí es mucho cortoplacismo.

- Hace unas semanas le vimos en un debate muy acalorado con Pablo Iglesias en la televisión. Entiendo que a la nueva inauguración de Garibaldi usted no va a ir. ¿Cómo recuerda aquel rifirrafe?

- No creo que me vayan a invitar (sonríe). Yo llevaba muchos años sin hablar con Pablo. Siempre es raro reencontrarte con una persona con la que tuviste tanta relación y ahora nada. Pero estas cosas son así. De repente, la política te separa y un día te encuentras en un debate de televisión.

Fue una conversación dura, pero mucha gente estaba esperando a que se dijeran algunas cosas claras. Creo que las posiciones que (Iglesias) mantiene ahora como exvicepresidente no son las que mantenía como vicepresidente. En el segundo caso, él entendía la complejidad de lo que supone estar en un gobierno de coalición. Y, ahora, critica de forma destructiva todo. Esta hipocresía salta a la luz.

A mí me escribió mucha gente esos días agradeciéndome que alguien mostrara que cuando ellos habían estado en el Consejo de Ministros se produjo el mayor aumento de gasto militar que hubo en este país sin pasar por el Congreso. ¿Cómo pueden estar ahora diciendo que este gobierno es el de los señores de la guerra?

- Permítame dedicar la última pregunta de la entrevista a Eurovisión, porque sé que es seguidor del concurso. Dígame, ¿por qué la organización debería expulsar a Israel de este concurso cuando esta misma decisión no se ha tomado en otras competiciones o eventos en las que participa el mismo país?

- ¿Y por qué Rusia dejó de participar en Eurovisión habiendo cometido una invasión que violaba completamente el derecho internacional? Todo el mundo entendió entonces que Rusia no debía participar de un concurso que se cimentó sobre la promesa de una Europa en paz. A mí me parece que quienes están practicando un genocidio no pueden tener un escaparate para su propaganda. Si esto se tolera, perdemos los mínimos morales básicos. Y claro que tampoco deberían participar en otros eventos. De hecho, ha habido una cierta hipocresía porque todo lo que se ha pedido a Eurovisión luego, misteriosamente, no lo hemos visto en otros sitios, como en las competiciones deportivas.

Los genocidios no hay que lamentarlos cuando se han producido, hay que pararlos cuando están teniendo lugar. Y quedaremos retratados para la historia. La UE, la UER y todas las instituciones tienen su responsabilidad y su papel. Hay quienes estamos en que esa dignidad llegue hasta unos niveles que nos permitan dormir tranquilos y hay instituciones como la UER que han permitido que el concurso se convirtiera en un escaparate para Israel. Y lo que vimos en las votaciones, que fue el resultado de una campaña orquestada por Israel, no es más que una operación de propaganda de un Estado genocida que está justificándose ante el mundo. Por no hablar de que adultera el concurso y desvirtúa lo que tendría que ser un festival que muchos seguimos y disfrutamos. Pero eso, ante un genocidio, es lo de menos.