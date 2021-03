Así es mi vida en Tinder con parálisis cerebral y silla de ruedas

Poco después, estaba hablando con varios chicos y empezaba a ganar confianza en mí misma. A nadie parecía importarle que tuviera una discapacidad. Hasta que un tío me abrió conversación de la peor forma posible: “Lo siento, no me he dado cuenta de que vas en silla de ruedas. Personalmente, no tendría una cita contigo”.