Todas las lagunas que dejan los ‘confinamientos selectivos’ en Madrid

“Se plantean confinamientos en lo no-laboral, pero Madrid es una ciudad tan tremendamente segregada que muy pocas personas de las que viven en barrios de rentas bajas trabajan en esos mismos barrios. Tienen que salir, así que ese confinamiento se rompe”, explica Javier Padilla, médico de familia en Madrid especializado en Salud Pública. “Además, los confinamientos selectivos no actúan sobre los focos de contagio principales, que son el ámbito familiar —y no hablo de fiestas, sino de las personas con las que uno convive en 50 metros cuadrados— y el ámbito laboral”, apunta. “Si no se toca lo laboral, no se toca la movilidad que importa”, resume.

Profundiza (aún más) la brecha de desigualdad

Por otro lado, está la cuestión de que estas medidas puedan incidir todavía más en la desigualdad y la segregación de la capital. “Se está señalando a ciertos barrios, como diciendo que son unos irresponsables, y ‘protegiendo’ a otros”, sostiene Padilla, coautor de Epidemiocracia (Capitán Swing).

Este martes, la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, afirmó que gran parte de los contagios se deben “al modo de vida de nuestra inmigración”, y esas palabras con tintes racistas resuenan más aún hoy tras el anuncio de Zapatero.