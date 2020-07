Todes juntes: Carmena, la RAE y la opresión

https://t.co/T4v09sG0j1 No aparece la palabra en la RAE, no proviene del castellano antiguo, en serio es necesario cambiar las palabras para crear inclusión? Me parece que estamos perdiendo el verdadero significado de ser libres y tolerantes.

¿Por qué no subvertir el lenguaje? Conocer el uso habitual pero no tener miedo al cambio.

La RAE estructura su poder alrededor del lenguaje y su uso cotidiano, ¿por qué no hacerlo alrededor de otras realidades cotidianas y su representación? Y me explico: la existencia de personas no binarias es una realidad, y que muches prefieran la -e como género es cada vez más habitual. ¿Por qué en lugar de tener en cuenta esta realidad lo que hacen es escudarse en que no se usa mayoritariamente?

Por ello, por un lado, me entran ganas de cagarme en la RAE y en las estructuras hegemónicas que impiden la evolución de la sociedad hacia realidades emergentes. No lo hago porque no es mi estilo y además como todavía está la Ley Mordaza y no soy abogado, no sé si cagarse en la RAE es como cagarse en el Rey.

Pero por otro lado pienso: sin todas esas estructuras que organizan el mundo liberal desde un punto de vista humanista, ¿sería posible hablar de todos estos temas? Como sugiere Judith Butler, las propias categorías (y estructuras) que nos conforman son las que nos permiten subvertirlas. Según esto, sin la RAE no podríamos ni siquiera estar pensando en la necesidad de la -e.

Para todos los que piensan que el usar todes es una opresión de la izquierda, ¿qué es más opresión, una Academia que te dice que la única forma de hablar bien es usando el binario o un género neutro que subvierte la norma pero no estás obligado a usar?

La gramática frente al progreso.