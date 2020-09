Todo lo que siempre quisiste saber sobre el Ibex 35 y no te atreviste a preguntar

Odiado por unos y adorado por otros. El Ibex 35 forma parte a menudo de las conversaciones cotidianas de los españoles, sin que muchos sepan realmente a qué se refieren cuando hablan de él. Resolvemos las cuestiones básicas que toda persona que no sabe qué hacer con su dinero se ha hecho alguna vez y no se ha atrevido a preguntar.

¿Qué es el Ibex 35?

El Ibex 35 no es ningún club secreto, como el grupo Bilderberg, de los principales empresarios españoles. Se trata de algo mucho más sencillo: es el índice bursátil de referencia de la Bolsa española. Nació el 14 de enero de 1992, por lo que ha cumplido ya 28 años.

Los índices bursátiles sirven para reflejar la evolución conjunta de una serie de compañías. Estos sirven para que los inversores puedan ver qué ocurrie en un mercado en un momento concreto. Si alguien quiere saber cómo se está comportando la Bolsa española, puede mirar el Ibex 35 para hacerse una idea.

¿Quién forma parte?

Como su propio nombre indica, el Ibex 35 está formado por 35 empresas. ¿Cuáles? Aquellas compañías con mayor liquidez de las que cotizan en las cuatro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), es decir, las más grandes y las que más movimientos de compra y venta de acciones tienen.

¿Qué empresas están dentro?

Estas son las empresas del Ibex 35 a finales de septiembre de 2020:

Acciona Acerinox ACS Aena Almirall Amadeus ArcelorMittal BBVA Banco Santander Banco Sabadell Bankia Bankinter Caixabank Cellnex CIE Automotive Enagás Endesa Ferrovial Grifols IAG Iberdrola Inditex Indra Inmobiliaria Colonial Mapfre MásMovil (excluida temporalmente) Meliá Hotels Merlin Properties Naturgy PharmaMar Red Eléctrica Repsol Siemens Gamesa Telefónica Viscofan

Aquí puedes ver el listado actualizado, con su cotización actual.

¿Para qué sirve estar en el Ibex?

Una compañía que forme parte del Ibex 35 tiene más visibilidad. Cada decisión que tome y cada evento que ocurra es mirado con lupa y puede provocar la reacción de los inversores.

Además, si una empresa está en el Ibex 35, sus acciones se suelen comprar y vender mucho más, gracias a esa mayor visibilidad.

¿Quién decide quién está?

El Comité Asesor Técnico del Ibex es quien decide qué compañías entran y salen de este índice.

Este grupo de expertos se reúne al menos cuatro veces al año. Los cambios en el Ibex se deciden en los encuentros de junio y diciembre. Las otras dos reuniones —marzo y septiembre— suelen ser de seguimiento, a no ser que ocurra algo extraordinario.

¿Suele cambiar la composición?

La composición del Ibex 35 no cambia siempre que se reúne el Comité. La última modificación en el índice se ha producido este lunes, con la entrada de la farmacéutica PharmaMar en sustitución de la papelera Ence.

El anterior cambio se hizo en junio de 2019, cuando salió Técnicas Reunidas. Su lugar fue ocupado por MásMóvil. Esta empresa abandonó provisionalmente el Ibex a mediados de septiembre a raíz de una oferta pública de adquisición de sus acciones. La decisión definitiva sobre la presencia de la teleco se tomará el próximo 7 de octubre.

Tampoco existe un número mínimo o máximo de empresas a modificar. Por ejemplo, cinco compañías salieron y otras cinco entraron en enero de 1992, mientras que en otras ocasiones no ha habido ningún cambio.

Aquí se pueden ver todos los cambios realizados en sus 28 años de vida.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Las empresas tienen que cumplir dos requisitos, según Bolsas y Mercados Españoles:

- El valor medio de la compañía en Bolsa debe ser superior al 0,30% de la media del valor del conjunto del Ibex durante los seis meses anteriores a la reunión.

- El valor debe haberse contratado al menos durante una de cada tres sesiones durante los seis últimos meses.

¿Qué ocurre si no se cumplen?

Si una empresa no cumple con estos requisitos puede ser expulsada del Ibex 35. Eso sí, el segundo requisito es más flexible. Si no se cumple, la compañía no tiene por qué ser expulsada inmediatamente. Puede permanecer en él si es una de las 20 compañías más grandes por capitalización bursátil.

¿Qué es la capitalización bursátil?

La capitalización bursátil es una medida económica que indica el valor de una compañía que cotiza en Bolsa en ese momento concreto en el mercado. Se calcula multiplicando el número de acciones por el precio de una acción.

Si una compañía tiene 10 millones de acciones y cada acción vale 5 euros, la capitalización bursátil de esa empresa será 50 millones.

¿La capitalización cambia constantemente?

Sí, el precio de las acciones de una compañía varía todo el rato en los mercados. Sube o baja según cambie la oferta y la demanda. Si caen las acciones un 10%, el valor de la empresa también cae un 10%.

Si una empresa cae, ¿también lo hace el Ibex?

No. El Ibex 35 es un índice ponderado por capitalización —valor de una empresa en el mercado—. Una compañía grande, como Iberdrola o Santander, no tiene el mismo peso que una pequeña, como la farmacéutica PharmaMar.

¿Cada país tiene su Ibex?

Sí. Al igual que España, cada mercado financiero tiene su índice de referencia. Algunos ejemplos son el CAC 40, el índice bursátil francés integrado por 40 empresas como Carrefour, Airbus y Danone; el FTSE 100, índice de referencia del mercado británico con compañías como BP y Vodafone; y el DAX 30, su homólogo alemán con firmas como Adidas, Bayer y Daimler.

¿El Ibex 35 representa a la economía española?

No. Uno de los problemas del Ibex 35 es que no representa realmente a la economía española. El ejemplo más claro es la industria automovilística, que aporta el 10% del producto interior bruto, y solo está representada por la compañía CIE Automotive.

Hay algunas grandes empresas españolas como Mercadona o El Corte Inglés, que no cotizan en Bolsa y, por tanto, no puede formar parte del índice.

Asimismo, el Ibex 35 es un índice poco diversificado. Tradicionalmente los bancos han sido los grandes protagonistas del índice (actualmente hay 6 entidades financieras). Si los bancos tienen un mal día en la Bolsa, casi seguro que también lo tiene el Ibex. La pandemia ha hecho que pierdan importancia.

Además, este índice tiene una gran desigualdad entre las empresas que lo conforman. Como hemos indicado antes, hay grandes compañías con mucho peso, junto a otras muchísimo más pequeñas. La eléctrica Iberdrola tiene un peso del 17%, mientras que la hotelera Meliá o la papelera Ence apenas pesan en torno a un 0,20%.

Este es el peso que tienen cada una de las empresas: