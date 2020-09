Todos los enemigos que se ha ganado Carmen Borrego con su última entrevista

GTRES Carmen Borrego en Madrid.

Si algo han prometido por activa y por pasiva ‘Las Campos’ es que nunca hablarían sobre la relación inexistente entre su amiga Rocío Carrasco y la hija de ésta, Rocío Flores. Antes podría ser o no creíble, pero ahora ya no hay duda: Carmen Borrego ofreció este miércoles una entrevista en Lecturas bajo el titular “Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija”. Y, evidentemente, son muchos quienes le han echado en cara su contradicción.

Las críticas a la hija de María Teresa Campos no han sido nada dulces. Su excompañera María Patiño se ha referido a ella en Sálvame como una “pobre miserable”. “Me parece más digno pedir dinero a alguien que vender a una amiga”, opinaba la colaboradora. Patiño fue perdiendo la calma a medida que avanzaba en su discurso.

“Yo quedo como la bruja de Blancanieves y al final soy tonta por entrar en las provocaciones de esta persona. Si la tengo delante se hace pipí y encima me da hasta pena. En el fondo me parece una pobre miserable. Lo has conseguido, Carmen. He entrado al trapo. ¡Que viva el aquellarre del que has hablado! ¡Lo de siempre!”, exclamaba Patiño.

Y es que la entrevista de Borrego daba para comentar largo y tendido, porque el clan Carrasco no era el único tema del que habló en la revista.

La hermana de Terelu Campos reveló que tiene problemas económicos porque su colaboración semanal en el programa Viva la vida se le queda corta. “No puedo vivir como antes”, lamentaba. Por eso, tampoco le importaría volver a Sálvame, a pesar de que se fue de la peor forma en abril de 2019 y desde entonces sus enfrentamientos con los colaboradores han sido constantes.

En la propia entrevista decía que sus compañeros desprecian sus 30 años de experiencia y que le habían dolido las críticas de los colaboradores de Sálvame —el aquelarre al que se refiere Patiño— por defender a Rocío Carrasco. Respecto a ese tema, añadió que “su hija pide un acercamiento, pero no va a recuperarla. Esto no tiene solución”.

“Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón. A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada y es incapaz de perdonar”, añadió.

Su otra enemiga de la semana es Belén Esteban, que se ha mostrado indignada por las declaraciones de Borrego sobre su situación económica y por dejar la puerta abierta a un posible regreso al programa: “No te entiendo. ¿No tienes dinero? ¡Trabaja! (...) Entiendo que te sintieras mal en algún momento… Ahora te has ido a Viva la vida, ¿y con lo que has dicho de Sálvame quieres volver?”. Además, la ha acusado de utilizar a Rocío Carrasco y Rocío Flores para lucrarse.

Su tercer enemigo es el más evidente: Antonio David Flores, padre de Rocío Flores. “Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro?”, ha replicado el colaborador, que ha comparado la entrevista con los comentarios en los platós sobre María Teresa Campos.

“No vamos a tocar a Mari Tere, porque es una persona mayor, pero ella se ha metido también en el fango. Ella se apareció por aquí y la saludé, pero que le haga ese feo a mi hija diciendo que no ha visto a mi hija… Igual se le ha olvidado los fines de año que ha celebrado con mi familia”, explicaba respecto a un comentario de María Teresa Campos en Hormigas Blancas, cuando afirmó que nunca había visto a Rocío Flores.

Carmen Borrego eligió hace años ponerse delante de las cámaras y ofrecer entrevistas, un camino en el que parece que no hay marcha atrás y ahora le toca hacer frente a las consecuencias como personaje del corazón. “Estoy cabreada. Tengo 53 años y hace cinco tomé la decisión de cambiar mi vida profesional. Creo que he cometido un gran error. Me arrepiento. He estado detrás de las cámaras, quizás esto me da el poder saber lo que se está haciendo…”, declaró en Lecturas.