Tokio no descarta cancelar los Juegos por el repunte de casos de coronavirus

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio no descarta la cancelación a última hora de la cita olímpica, debido a los casos de coronavirus detectados hasta el momento, a tres días de la ceremonia de inauguración. El director del estamento, Toshiro Muto, dejó en duda la disputa de las competiciones y aseguró que no descartan ningún escenario.

Los casos de covid-19 han aumentado a 71 en las últimas horas, entre deportistas participantes y casos relacionados con trabajadores y otros miembros de la Villa Olímpica. La posibilidad de cancelación de los Juegos, pese a no resultar probable, se encuentra entre las opciones que maneja el Comité Organizador, que anunció previamente que podrían competir “los deportistas que den negativo por coronavirus seis horas antes de su prueba”.

Toshiro Muto y la presidenta del Comité Seiko Hashimoto recordaron en una comparecencia de prensa, limitada en aforo, que los deportistas “están en Tokio para competir y son tratados de forma excepcional” a través de restricciones que forman la burbuja olímpica de los Juegos. Asimismo, se consideran preparados y vigilantes por si continúa la escalada de contagios por coronavirus, y en ese caso no descartan ningún escenario, ni siquiera la cancelación forzosa de los Juegos.

“Hemos acordado que, en base a la situación del coronavirus, volveremos a convocar una reunión a cinco bandas. En este punto, los casos de coronavirus pueden aumentar o disminuir, por lo que pensaremos en qué debemos hacer cuando surja la situación”, expuso dejando en el aire una sensación de incertidumbre. Muto también confirmó que los deportistas afectados podrían competir si llega el negativo seis horas antes.

En principio, el pebetero se encenderá el viernes (la ceremonia, desde las 13:00, TVE y Eurosport) y la preocupación, aunque no es excesiva, crece. Ni todos los positivos se han producido en la ciudad ni la gran mayoría son de deportistas.

“La COVID está ahí, y habrá casos. Por la Villa van a pasar más de 11.000 deportistas y 30.000 personas en total. Si en nuestro entorno familiar y social se propaga, ¿por qué no aquí? Se han contagiado deportistas vacunados. Ojalá no le toque a ningún español, pero lo normal es que alguno lo contraiga y tendrá que permanecer en aislamiento”. Es la lectura realista que realizó Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, después de visitar este martes a los olímpicos en la Villa, según informa el diario AS. Por el momento, no hay ningún caso entre españoles en Tokio.

Impacto negativo

Ambos mandatarios también se han acordado de la ausencia de aficionados en las gradas, decisión tomada hace días también por el coronavirus, y recuerdan que “la falta de público en las gradas tendrá un impacto económico negativo” en los Juegos Olímpicos.