Toni Acosta responde implacable a Florentino Fernández en Instagram: "Si yo fuera tú..."

Florentino Fernández, conocido como Flo, ha armado un buen lío en Twitter al hablar en una entrevista a El Mundo en estos términos sobre la polémica de las mujeres en comedia.

Al ser preguntado por lo ocurrido en La Chocita del Loro, un conocido local de Madrid cuya directora afirmó en la SER que casi no actuaban mujeres allí porque “mucho del humor que hacen es victimista o muy feminista”, el cómico dejó una respuesta que ha sido muy criticada.

“El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, afirmó.

Después del revuelo, Fernández ha publicado un vídeo en sus redes sociales para tratar de explicar sus palabras. El cómico ha señalado que por encima de todo lo que quiere es “igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas” y que es consciente que hasta hace no mucho “eso no era así”.

También ha explicado que sabe de los problemas que han tenido algunas cómicas por los prejuicios. Señala Flo que gracias a la tecnología se ha abierto una nueva ventana para que aflore el talento de las humoristas y que él se está “descojonando con ellas”.

Después ha dejado caer que igual el periodista que le hizo la entrevista “no ha puesto el titular que correspondía” y ha señalado que en su ánimo está la igualdad de oportunidades para cómicos y cómicas. “Sueño que el talento sea el que decida quién se coloca de cara al público”, ha afirmado.

Un vídeo al que ha respondido en Instagram la actriz Toni Acosta, que ha sido bastante tajante con él: “Como compañera te digo que lo que se dice en las entrevistas importa. Y que si yo fuera tu hablaría con el periodista que te hizo ésta”.

Acosta le ha recriminado las palabras de Flo sobre la ausencia de cómicos en Dinamarca. El humorista afirmó que en ese país “no hay casi cómicos porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea”. Un párrafo que Acosta ha definido como “rarísimo”.

“Ahora no hay menos cómicas en España, de hecho hay más y mejores. Hay un boom de cómicas que LLENAN TEATROS Y AUDITORIOS Y ARRASAN ALLÁ DONDE VAN. Compararlas con niños cómicos o ancianos cómicos creo, de verdad, que es que el entrevistador no recogió bien tus declaraciones, porque como afirmación es un disparate”, asegura Acosta.

Para finalizar, la actriz, que asegura que se ha leído la entrevista completa, le dice que “la idea buena es apoyarnos entre todos” ya que “cuesta mucho vender entradas y producir espectáculos” y le insta a “no echar leña al fuego de una polémica de mierda que rescata una guerra de sexos que debería estar superada”.