Toni Cantó rescata a tres jóvenes en una playa: "No me lo pensé y me lancé"

Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images

Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images Toni Cantó, en un evento el 6 de junio de 2019 en Valencia (Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images).

La comparación con Mitch Buchannon es inevitable. Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, actuó este sábado como un auténtico vigilante de la playa y rescató a tres jóvenes bañistas en les Playetes de Oropesa (Castellón).

Debido al oleaje, las tres chicas quedaron atrapadas en un extremo del espigón. “Estaba con mi familia cuando vi que estaban atrapadas. Había un fuerte oleaje que las golpeaba contra las rocas”, ha relatado el propio Cantó a NIUS.

El político y exactor, que conoce esa playa desde su infancia, vio que el socorrista no podía rescatarlas porque no llevaba la equipación adecuada: “Supe que no podría sacar a las chicas sin calzado porque en esa zona hay muchas rocas y muchos huecos”.