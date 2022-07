“Existe un relato falso que plantea una Transición en la que no hubo lucha ni represión”

Una comisión estudiará la vulneración de derechos hasta 1983

“Aspectos positivos” y “limitaciones evidentes” de la Ley

Víctimas que sí y víctimas que no

El historiador no acaba de entender por qué el texto de la ley menciona a las víctimas de la Transición que lo fueron “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. “En la Transición hubo una verdadera lacra de excesos policiales que se cobraron más de cien vidas; entonces, ¿quién va a ser el guapo que va a dirimir cuáles de las víctimas de la violencia policial se merecen un reconocimiento porque lucharon por la democracia?”, plantea Ballester. “Los tres chicos del caso de Almería iban a una comunión, no iban a luchar por la democracia, pero fueron salvajemente asesinados. ¿Esta gente se va a quedar fuera?”, se pregunta.

Una represión policial “arbitraria y brutal”

En su investigación, David Ballester distingue entre quienes murieron por gatillo fácil –91 víctimas–, en manifestaciones –38– o por torturas –5 personas muertas–. Incluso de las casi cuarenta víctimas que murieron por la represión en protestas, “diez no eran manifestantes”, puntualiza el historiador. “Son víctimas colaterales que demuestran lo arbitrario y lo brutal de la represión policial de entonces”, explica. De ahí su duda sobre si serán o no reconocidas por la nueva ley de Memoria. “¿Se van a quedar al margen por no ir gritando ‘amnistía’ y ‘libertad’, aunque los mataran de un palo o de un pelotazo de goma?”, se pregunta.

“Si esta gente hubiera vivido en Alemania, no la habrían matado, porque allí las fuerzas no actuaban con esa mala praxis brutal e impune heredada del franquismo”, zanja Ballester, que en todo caso tiene claro que fueron “víctimas de un tratamiento injusto por parte de funcionarios del Estado”.

En su opinión, “hay que establecer categorías y reconocer que durante la Transición, aunque no era el franquismo, hubo una represión muy dura”. “He sido muy criticado por decir que no creo que eso sea terrorismo de Estado, creo que es violencia institucional, pero en todo caso hay que repararlo”, admite.

Un relato sobre la Transición “edulcorado”

David Ballester no comparte en absoluto el “relato edulcorado” de la Transición como un periodo “ejemplar” en la historia de España, tal y como lo definen incluso desde el PSOE actual. “Ese punto de vista es completamente maniqueo y no se sostiene por ningún lado, empezando porque sólo con las víctimas del terrorismo, nos vamos a casi 500 muertos. Pero si además se le suman las 134 víctimas de la violencia policial más muertes por funcionarios de prisiones, ya tenemos más de 630 víctimas. Es absurdo mantener el discurso de la Transición ejemplar con este coste de sangre”, lamenta.

“La única fuerza que tenían los demócratas era la calle; no tenían ningún poder, pero tenían toda la legitimidad democrática; mientras que los que procedían del franquismo tenían todo el poder, pero no tenían ninguna legitimidad democrática”, ilustra Ballester. “En este relato, se comete la falsedad de plantear una Transición en la que no hubo lucha, no hubo conflicto y no hubo calle, lo cual es un intento de falsear”, critica.