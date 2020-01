Trapero niega que temieran la colocación de artefactos explosivos por el 1-O

El mayor de los Mossos D’Esquadra Josep Lluís Trapero ha negado este martes que temieran que algún grupo anarquista fuera a colocar artefactos explosivos por el 1-O, tal y como consta en un informe de evaluación de riesgos del 8 de septiembre de 2017 de la Comisaría General de información de la Policía catalana.

En la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional por la actuación de los Mossos el 1-O, el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha continuado su interrogatorio a Trapero preguntándole acerca de una serie de correos electrónicos que recibió de la Comisaría General de Información.

Según Carballo, en uno de esos correos, se evaluaba la “posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña”.

Trapero previamente ha querido aclarar que no se puede dar por supuesto que se leía todos los informes que le enviaban, “no es así”. “Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que le llega al correo”, ha replicado, para después asegurar que ese correo en concreto no lo llegó a leer.

“Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos”, ha sostenido.