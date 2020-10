Trasplante de heces: suena desagradable pero podría funcionar

Natallia Yatskova via Getty Images

¿Qué es un trasplante de órganos? La respuesta la conocemos todos. Consiste en sustituir un órgano o tejido que no funciona por otro que funciona adecuadamente. El nuevo órgano procede de un donante que, en España, lleva a cabo la donación de forma altruista.

Microbiota y microbioma

El microbioma , por su parte, es el conjunto de genes de la microbiota. Incluso teniendo las mismas especies de microorganismos, el microbioma puede ser diferente en función, por ejemplo, de si esos microorganismos tienen o no genes de resistencia a antibióticos.

Si el cambio es tan grande que no se puede recuperar de forma autónoma, se necesita restaurar el equilibrio mediante reintroducción de una población sana de microorganismos. Es decir, haciendo un trasplante de microbiota fecal. Esto es lo que se suele denominar: trasplante de heces.

¿Cuándo necesita una persona un trasplante de heces?

¿Son una novedad este tipo de trasplantes?

Evidentemente, en aquella época no analizaban el microbioma de los donantes, ni tampoco estudiaban su historia clínica. Pero la idea central era la misma: corregir el desequilibrio de la microbiota intestinal.

El eje intestino-cerebro

Si se crían ratones sin gérmenes, su desarrollo cerebral no es correcto. Eso indica que la presencia de microorganismos en el tubo digestivo contribuye al desarrollo y buen funcionamiento cerebral. Por otra parte, la mayoría de la serotonina que existe en nuestro organismo es sintetizada en nuestro intestino. Parte de ella la sintetiza la microbiota intestinal.

No obstante, eso no significa que estemos ante una panacea. Si bien existen numerosos estudios que identifican una correlación de la composición de la microbiota intestinal con diversas patologías, no ha sido posible demostrar que esta alteración sea la que está causando el problema. Podría ser, simplemente, una consecuencia.