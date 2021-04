Hemos ido tres días a Vallecas y hemos dado con un votante de Vox... pero por Internet

Pérez, que no quiere identificarse para evitar problemas por desvelar su ideología, lamenta la situación de la economía. Ella es una víctima más de la crisis. “Ahora estoy estudiando un máster en coctelería. Me metí en esto cuando terminé el grado medio de hostelería. Pero vino la pandemia… No me dio tiempo ni a terminar las prácticas. Y mis ideas de currar ya se esfumaron, porque se cierran negocios día a día… Yo tenía un contrato de becaria, tenía oportunidad de coger un trabajo pero se esfumó”. Y ve un claro culpable: Pedro Sánchez. “Las cosas no van bien porque hay mucha gente en el paro, en ertes. Y tengo miedo. Que salga a la calle y tenga que mirar lado a lado porque tengo miedo… eso yo no lo llamo libertad”.

La estación de Cercanías de Entrevías es un hervidero a cualquier hora. En la plaza que se abre enfrente se arremolinan los cansados, ya sean currantes o jubilados. Teodoro Martín, de 89 años, cree que si hay votantes de Vox en su barrio deben ser sus coetáneos. No conoce a Susana Pérez: “[Ríe] Hay gente para todo. Cada uno piensa lo que quiere, hijo. En la gente mayor todavía puede haber alguno que vote a Vox. Pero en la gente joven… Ya viste cómo les recibieron cuando vinieron”.

Dos simpatizantes de Podemos paran para colocar un cartel con el corazón de su partido frente a la estación. “Alguno hay que vota a Vox, sí. Alguno conozco en alguna farmacia y en alguna cafetería, pero si preguntas por la calle no te lo van a decir”, dice uno. “El que vote a Vox en Vallecas, de todas maneras, no es muy normal”, zanja el otro.