Tres razones para seguir investigando contra la covid-19

Una mañana más, camino feliz el kilómetro que separa nuestra casa de la escuela de mi hijo. Tras quince años en Alemania, he vuelto a mi querida Barcelona y puedo disfrutar de 5.000 pasos que la vida me regala en compañía de Pol, ese niño que cada día lo es menos pero que, cuando sus amigos no nos miran, todavía me coge de la mano y me cuenta sus secretos. Recorremos las calles, las mismas que yo hice mías 30 años antes, explorando cada rincón. Pero Pol no es como yo entonces, él tiene que llevar mascarilla, cada día, y sabe que un familiar suyo ha muerto debido al coronavirus.

Quiero volver a disfrutar con mi hijo de esos 5.000 pasos de felicidad sin ese objeto que nos tapa nariz y boca, pero sé que no podemos hacerlo, todavía.

Y es que el coronavirus hace meses que ha puesto en alerta al mundo entero. Según la organización Mundial de la Salud (OMS), el número de casos confirmados de personas infectadas por coronavirus a nivel mundial asciende ya a más de 75 millones de personas, más de 1,7 millones solamente en España. Con cada gesto que los ciudadanos estamos realizando a diario (utilizar mascarilla, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social, etc.), estamos colaborando de forma sustancial, a un bien común: intentar frenar el avance del SARS-CoV-2. Sin embargo, pese a todos los sacrificios personales que los ciudadanos estamos, éstos no son suficientes. Todavía más: por desgracia, ni siquiera la llegada de las vacunas solucionará la pandemia de un día para otro.