Este sencillo truco calmará a tu hijo cuando tenga una rabieta

EKATERINA GONCHAROVA VIA GETTY IMAGES

Las rabietas son una parte normal, aunque irritante, de criar a un niño pequeño: más de la mitad de los niños pequeños tienen una o más rabietas a la semana, según la Asociación Estadounidense de Psicólogos Escolares .Pero ser conscientes de esto no hace que las rabietas sean más fáciles de gestionar cuando suceden. Cuando tus hijos se tiran al suelo y empiezan a llorar a gritos, es probable que tú también tengas ganas de empezar a gritar en cualquier momento.

Las rabietas suelen estar provocadas por el hambre, el cansancio, el malestar y la frustración . Suelen empezar a partir del segundo año de vida , cuando las habilidades lingüísticas de los niños empiezan a desarrollarse, pero todavía no saben expresar sus sentimientos ni gestionarlos.

“Los niños pequeños carecen de las habilidades físicas, motrices y lingüísticas necesarias para conseguir lo que quieren, algo que, como es normal, puede provocarles frustración”, explica el periodista Paul L. Underwood en The New York Times. ”¿Cómo te sentirías si quisieras una cuchara, pero no llegaras al cajón de los cubiertos y nadie entendiera lo que les estás pidiendo?”, agrega.