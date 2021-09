Si tu hijo se queda llorando en el cole o escuela infantil, prueba este truco

Y, efectivamente, ha generado un gran debate y multitud de padres que viven lo mismo estos días han compartido su angustia. Muchos no tienen la opción de no llevarlos, por lo que les toca afrontar esa ansiedad de separación de los pequeños como buenamente pueden, y confiar en que los lloros cesen pronto.

“Es un recurso que he utilizado con mis hijos mucho tiempo y decidí compartirlo porque funciona, realmente se sienten más tranquilos cuando se acuerdan de nosotros en momentos en los que no podemos acompañarles”, añade.

“La mayor, volvía del colegio y decía ’mamá, me lo tienes que repasar porque de tanto que lo he tocado se me está borrando”, cuenta Noguera. En general con sus hijos lo ha utilizado unos cinco días hasta que ya no les era necesario, “pero cada niño es un mundo, habrá unos que lo necesiten un día y otros, todo septiembre”.