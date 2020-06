Tres trucos para optimizar la eficacia de las mascarillas que te llegarán por WhatsApp y que NO funcionan

Las mascarillas son obligatorias en estado de alarma y lo seguirán siendo cuando llegue la nueva normalidad. El Real Decreto que regula su uso recomienda las mascarillas higiénicas y quirúrgicas para el grueso de la población mayor de seis años, tanto en espacios públicos cerrados como en espacios abiertos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros.

El problema, según algunos, es que estas mascarillas protegen a los demás de posibles contagios y no a uno mismo — para eso están las FFP2 —, de ahí que desde que se estableció esta norma no paren de circular trucos por WhatsApp para optimizar la eficacia de estos sistemas de protección.

La mayoría no funciona e incluso algunos son contraproducentes. Aquí van tres que NO te puedes creer:

Un salvaslip para protegerte también a ti

Este supuesto truco no sólo no protege sino que también anula la función de la mascarilla, según explicó Irene Suárez, miembro del departamento de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a la revista Redacción Médica . El salvaslip “no deja pasar el aire” por lo que acaba saliendo sin filtrar (potencialmente contaminado) por los extremos de la mascarilla.

El salvaslip anula la función real de la mascarilla quirúrgica (proteger al resto) y no ofrece tampoco protección a uno mismo. Además, su uso también es contraproducente para la piel ya que el pegamento puede provocar “irritaciones y daños al contacto con la cara”.

Darle la vuelta para ir protegido

Si las personas enfermas deben llevar la parte azul hacia fuera para no contagiar, las personas sanas deberían llevarla hacia dentro para no contagiarse. NO. Nada más lejos de la realidad.