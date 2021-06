Turull, tras su puesta en libertad: los indultos "son un gesto pequeño"

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Jordi Turull, a su salida de la cárcel.

Jordi Turull, uno de los dirigentes independentistas indultado esta semana por el Gobierno, ha señalado que la medida de gracia “es un gesto pequeño”, porque los “represaliados” por el procés “son 3.000”.

“Es un gesto pequeño, somos nueve de 3.000, veremos si se abre una nueva etapa”, ha señalado en una entrevista a TV3 en la que ha mostrado sus dudas sobre la verdadera voluntad del Ejecutivo.

“Hay un compromiso de explorar una nueva etapa. Pero al otro lado no hay ninguna propuesta. Todo lo que no pase por que los catalanes decidan su futuro, no arreglará nada”, ha asegurado.