Twitter responde a Vox que si quiere recuperar su cuenta solo tiene que borrar el "tuit ofensivo"

Tan sencillo como borrar un mensaje. Twitter ha respondido a la queja de Vox por haberle bloqueado temporalmente su cuenta oficial, explicando que uno de sus tuits “viola la política de la compañía relativa a las conductas de incitación al odio”.

La compañía ha reiterado que para desbloquear esta situación el usuario solo tienen que borrar el “tuit ofensivo”. El mensaje en cuestión fue un retuit con respuesta dirigido a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

El partido ultraderechista ya anunció ayer miércoles, a través de su vicesecretario de Comunicación Manuel Mariscal, que no iban a borrarlo. Desde que se produjo la suspensión, la formación de Abascal no puede publicar tuits, ni retuitear, y solo puede enviar mensajes directos a sus seguidores. “El motivo no es otro que la censura”, denunció Mariscal.

Fuentes de Twitter han indicado a Efe que la suya es una compañía “imparcial y no participa en prejuicios o sesgo político de ningún tipo”. “Aplicamos las reglas de manera desapasionada e igual para todos los usuarios, independientemente de su ‘background’ o afiliación política”.