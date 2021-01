Me alegra compartir que, con el nuevo año, he publicado un nuevo libro. Se titula Ultrasaturados. El malestar en la cultura de las pantallas (Plaza y Valdés) y es un trabajo en el que parto de lo aprendido en mi recorrido profesional en medios audiovisuales, propulsado por mi fascinación por la imagen y por una cierta orientación estética de la vida, inevitable en mi caso. También he recurrido a la filosofía y el psicoanálisis para abordar la acumulación de malas noticias sobre la crisis de lo que somos y sobre nuestro nuevo lugar en el mundo. Con ese bagaje me adentro a hablar del narcisismo mediático, de la banalidad de la imagen proyectada en las redes, de las nuevas formas de seducción y contacto o de cómo nos afecta el vínculo tecnológico en relación con temas eternos como el amor y la muerte. Algo ligero, como suele ser mi estilo (modo ironía on).

Tengo una amiga que siempre me pregunta cuándo voy a escribir una comedia romántica. Esta vez tampoco me ha salido. El subtítulo es un homenaje a Freud y a su admirable texto de 1929 (El malestar en la cultura), escrito en otro año de crisis global con el que resulta fácil identificarse en mitad de esta pandemia de la que ya vislumbramos el final, pero que todavía nos servirá varias raciones más de drama humano y angustia económica.

Y lo escribo, sobre todo, como usuario de las pantallas, desde la posición de afectado por esta cultura electrónica que impone su poderío e inunda nuestra cotidianidad con el tenue resplandor de su luz ubicua, aparentemente inocua pero empeñada en hipnotizarnos y reclamar el tributo de nuestra atención, más allá de lo que nuestra voluntad encontraría razonable entregar.

No estoy a salvo de la adicción y me afano por leer libros y artículos en los que se reflexiona sobre su poder irresistible, sobre cómo intentar mantener un vínculo saludable con las pantallas. Leo que se recomienda no dormir con el móvil en la habitación, que conviene mantenerlo a una distancia que nos obligue a levantarnos para consultarlo… Se trata de poner distancia física para poder tener distancia psíquica con la corriente continua de noticias, memes, saludos, fotos y mensajes impersonales que rara vez ascienden de cháchara a conversación. Para librarnos de la sensación de que nos estamos perdiendo algo si no chequeamos el móvil cada cinco minutos.