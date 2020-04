Un aborto en tiempos del coronavirus

Cuando entras en el hospital en estos tiempos piensas si has hecho bien exponiendo a tu bebé al “bicho”. Pero el instinto a veces nos indica que algo no va bien, y si además se acompaña de algún otro signo cómo un poquito de manchado, sabes que tienes que hacerlo. Te armas con tu desinfectante, guantes, mascarilla y hasta gafas (de paintball en mi caso, pero si cumple el objetivo, ¿qué más da?) y visitas el hospital. Una vez allí, más organizado ya después de un mes de estado de alarma, te hacen caminar por lo que llaman el “circuito limpio”, es decir, el camino por el que los enfermos de la Covid-19 no pasan.

En la consulta, con la ginecóloga y la matrona, hablan sobre una mayor afluencia quizás causada por la falsa percepción de normalidad de los trabajadores no esenciales de nuevo en la calle. Les comento que yo no estoy en la consulta de paseo sino porque creo que hay algo que no va bien. La ginecóloga me explora y en efecto, no son buenas noticias. Tengo un embarazo anembrionario. Estoy de 11 semanas (casi tres meses) y aunque estoy embarazada no se ha desarrollado un embrión dentro de mí. Me recomiendan hacer un legrado.

Estoy sola. Empiezo a llorar. No hay bebé. Les pido que lo comprueben. Así lo hacen y me lo vuelven a confirmar. El legrado parece la mejor opción pero no quiero tomar la decisión sola. Mi pareja está en el parking para evitar exponerse innecesariamente. Les pregunto qué ha pasado, qué he hecho mal. ¿Tenía que haber ido antes? Me dicen que es más habitual de lo que se piensa y que lo que pasa es que no se sabe porque la gente no lo comenta. Y es cierto. No lo había oído nunca. Tampoco he conocido a nadie cercano que me haya hablado de algún aborto.