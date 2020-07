Un acuerdo sin precedentes, para una economía con muchos precedentes

Tras más de cinco días de negociaciones en sede comunitaria, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha una movilización de recursos con la que hacer frente a una crisis como la que hoy nos acontece. Una movilización de recursos histórica y que tiene como fin sortear los duros impactos de una crisis sin precedentes en una economía que, como la europea, mostraba una gran vulnerabilidad por la mayor incidencia de la pandemia. Un acuerdo que ha tardado en llegar, dadas las circunstancias, así como las exigencias de ambas partes, pero que, tras ceder en sus posturas, ha llegado y, en parte, como a priori se esperaba.

En este sentido, estamos hablando de un paquete de estímulos, un fondo de reconstrucción que, en adición a los fondos con los que ya contaba España, como el MEDE, y que muy bien resumía en su cuenta de Twitter el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, cuenta con una cuantía equivalente a 750.000 millones de euros. Una cuantía que supone una de las mayores movilizaciones de recursos europeos de la historia, muy por encima de los destinados en su día por el Fondo de Cohesión. Y es que, pese a las tiranteces entre los países del norte y los países del sur, la imposición de determinadas condiciones ha acabado equilibrando la balanza.

Así, hablamos de un contexto en el que los 750.000 millones que a priori se presentan, deben desglosarse en dos partidas. Por un lado, hablamos de transferencias, en concepto de préstamos, que equivalen a 360.000 millones de dólares y que serán entregados progresivamente y siempre que las entregas estén sujetas a proyectos que sean validados por el Consejo Europeo. En este sentido, hablamos de un 48% del valor del fondo de reconstrucción que, en este caso, sí computaría a la deuda soberana de los países implicados, debiendo devolverse las entregas en el tiempo. Mientras que, por otro lado, el 52% del fondo, será entregado, de igual forma que los préstamos, a los gobiernos como transferencias directas. Transferencias que, en este caso, no computan a la deuda y, por lo tanto, no deben devolverse; eso sí, y al igual que los préstamos, con una condicionalidad importante.

Como vemos, no ha sido una respuesta muy austera la impulsada por los países miembros. Ahora bien, que dicha apuesta no implique austeridad no quiere decir, en ningún caso, que estos fondos vayan a llegar a las distintas economías demandantes. Debido a una serie de desequilibrios macroeconómicos que presentan los países que integran la Unión Europea, los países más ortodoxos, aquellos que han ido reduciendo su deuda progresivamente y que más capacidad de respuesta mostraban, se mostraban reticentes a entregar unas ayudas que, ante los precedentes con los que contaban, no estuviesen sujetas a reformas; máxime en un escenario en el que, atendiendo a los datos, hemos sido testigos de cómo, desde al año 2012, la economía holandesa ha reducido su deuda en la misma proporción que Italia ensanchaba la suya.