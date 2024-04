Las claves de la propuesta de tregua de Hamás: cinco años de calma y desarme si hay Estado palestino

Ashraf Amra / Anadolu via Getty Images

Un alto funcionario político de Hamas ha asegurado en una entrevista a The Associated Press que el grupo palestino está dispuesto a dejar las armas y a aceptar una tregua de "cinco años o más" con Israel si se establece un Estado palestino tomando como referencia las fronteras previas a 1967, antes de la Guerra de los Seis Días.

"Israel ha dado grandes golpes a la resistencia, pero no ha acabado con ella [...] No han destruido más del 20% de las capacidades de Hamás, ni humanas ni en el terreno. Si no pueden acabar con Hamás, ¿cuál es la solución? La solución es ir al consenso", ha afirmado Khalil al-Hayya.

Al-Hayya ha asegurado que la milicia palestina ha ofrecido "en repetidas ocasiones" el establecimiento de un Estado palestino plenamente soberano en Cisjordania y Gaza y el retorno de los refugiados de acuerdo con las resoluciones internacionales. Si eso ocurre, ha añadido, el ala militar del grupo se disolvería y aceptarían acordar "un alto el fuego y una tregua de cinco años o más para vivir con seguridad".

La mayoría de los países de la ONU votó en 1947 a favor de dividir Palestina en un Estado árabe y otro judío y de que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional, pero este plan nunca fue implementado. Cuando, en 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia, ocupaba el 77% del territorio y, en 1967, tras la Guerra de los Seis Días, pasó a controlar la totalidad de Gaza y Cisjordania.

Al-Hayya ha añadido, además, que Hamás quiere unirse a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) , encabezada por la facción rival Fatah, para formar un gobierno unificado para Gaza y Cisjordania.

“Todas las experiencias de las personas que lucharon contra los ocupantes, cuando se independizaron y obtuvieron sus derechos y su Estado, ¿qué hicieron estas fuerzas? Se convirtieron en partidos políticos y sus fuerzas de combate defensoras se convirtieron en el ejército nacional”, ha declarado.

Las declaraciones de Khalil al-Hayya llegan en pleno estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. La milicia palestina ha reiterado este jueves su exigencia de que las autoridades israelíes pongan fin a la ofensiva en la Franja como parte de cualquier acuerdo para liberar a los rehenes retenidos allí desde el pasado 7 de octubre.

Un alto cargo de Hamás, Sami Abu Zuhri, ha asegurado a Reuters que la presión ejercida por Washington sobre la milicia palestina en este sentido "no tiene ningún valor", en referencia al llamamiento lanzado este jueves por Washington y otros 17 países para pedir al grupo palestino que libere a todos los rehenes como vía para poner fin a la guerra.

"Pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza desde hace más de 200 días", afirma la declaración, firmada por Estados Unidos, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, España, Tailandia y Gran Bretaña.

"Insistimos en que el acuerdo sobre la mesa para liberar a los rehenes daría lugar a un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza, que facilitaría el suministro de la ayuda humanitaria adicional necesaria en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades", se lee en la nota, que añade que, de esta manera, los gazatís podrán regresar a sus hogares con preparativos previos para "garantizar su refugio y provisiones humanitarias".

Se cree que Hamás sigue reteniendo a 129 rehenes de los 253 que tomó el 7 de octubre, día en que perpetró una masacre en territorio israelí matando a unas 1.200 personas. Como respuesta, Tel Aviv inició su ofensiva en la Franja de Gaza, donde desde ese día han muerto más de 34.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, que también calcula que puede haber unos 7.000 cuerpos bajo los escombros.

Las reacciones

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, revisará esta información junto con su Gobierno y el gabinete de guerra. Sin embargo, fuentes militares indican a la prensa que la operación en Rafah está lista para ejecutarse una vez se dé la aprobación política y que es lo que ahora mismo tienen en mente. Nada más.

La Casa Blanca, por su parte, ha restado credibilidad a la propuesta. "Absolutamente no. No va a haber un Estado palestino con Hamás al mando. Es una organización terrorista", ha señalado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.