Un diputado de Bildu recibió una carta desde El Escorial que no logró "descifrar"

Una película basada en una novela de Agatha Christie y varias hojas escritas que no consiguió “descifrar”. El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha afirmado este lunes en su cuenta de Twitter que el 11 de marzo recibió un sobre remitido desde El Escorial, Madrid. El contenido difiere, y bastante, al de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

“El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo. Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha”, señala Iñarritu en Twitter.

El diputado añade: “A mí no me envió una navaja, sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar”. El comentario lo acompaña de dos fotografías con el sobre y el contenido que había en su interior.