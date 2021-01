Un Gobierno progresista que evita los desahucios

Ni todos los partidos son lo mismo, ni tampoco todos los gobiernos lo son. El Gobierno de Pedro Sánchez gracias al escudo social que ha aprobado, ha impedido 381.774 desahucios. Mientras con el anterior Gobierno del PP, 400.000 familias fueron desahuciadas. No, no somos lo mismo.

Rajoy aprobó una reforma laboral que machacó a trabajadores bajando sus salarios y recortando la cobertura por desempleo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha protegido durante los momentos más duros a 5,5 millones de trabajadores, a los que ha reconocido y pagado prestaciones por desempleo , gracias a los ERTE y al paro a los autónomos.

El PP se negó siempre a aprobar una renta mínima, pese a que éramos entonces lideres en Europa en pobreza infantil junto a Rumanía. Sin embargo, este Gobierno progresista ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital que protege fundamentalmente a familias con menores a su cargo.

Y con el PP se dispararon los desahucios, dejando a miles de familias en la calle, mientras ahora se ha aprobado una moratoria hipotecaria que ha protegido a casi 400.000 familias, ayudas para el alquiler, y se han evitado los cortes de suministros básicos: luz, agua o gas.

Es bueno recordar. Esta crisis con un gobierno de derechas, con Casado como Presidente, hubiese sido mucho más dura para nuestro país en general y para miles de familias que como en la anterior crisis habrían perdido su vivienda.

No, no es lo mismo. No, no somos lo mismo, con Pedro Sánchez como Presidente nadie se queda atrás y nadie ha perdido su casa durante esta crisis.

Ahora hay que salir de la crisis mirando el futuro. Para ello, este Gobierno de progreso ha aprobado los Presupuestos más sociales de la historia de nuestro país, ha conseguido fondos europeos y ha extendido las vacunas. 2021 será el año del comienzo de la recuperación económica.