Un gran pas per a l’home, un petit pas per a la humanitat

Després hi va haver més tests a Oklahoma i finalment el 1961 a la base militar de Pensacola, i així va ser que es van esbombar l’entrenament i els resultats i, sobretot, l’anhel i la intenció de les tretze aviadores. Hi va haver l’escàndol corresponent i finalment el vicepresident Lyndon B. Johnson el 3 de març 1962 va signar l’ordre d’aturar de soca-rel la carrera de les possibles futures astronautes. La creua una frase escrita a mà amb grans lletres: «Lets stop this now!»; és a dir, «¡Pareu això immediatament!». L’última esperança era el president John F. Kennedy. Es va negar a rebre-les.

Aquelles primeres proves van demostrar que eren més aptes que els homes per anar a l’espai. Els criteris no podien ser més objectius: pesaven menys, consumien menys oxigen i, encara més important, tenien més estabilitat i resistència psicològica —mentre els homes no resistien més de tres o quatre minuts sense estímuls sensorials, elles n’aguantaven onze—. Una de les aviadores, mare de set criatures, va manifestar que durant aquestes estones es trobava a la glòria sense que cap pogués anar-la a empipar. D’altra banda, i segurament sense abandonar l’objectivitat, es queixaven menys que els homes.

Així, el 1960 van passar els primers tests a la clínica Lovelace d’Albuquerque. S’hi van apuntar vint-i-cinc dones que finalment van quedar reduïdes a un grup de tretze (això sí, totes blanques). Tretze dones per set homes; la proporció —que no està gens malament— mostra que ni eren ni poden ser presentades com una excepció.

Gairebé en paral.lel als homes del Mercury 7, una sèrie d’experimentades i consumades aviadores es van embarcar en un dels primers intents —conegut com a Mercury 13 — per avaluar l’habilitat i capacitat de les dones per ser astronautes. El va finançar la pionera de l’aviació Jaqueline Cochran (1906-1980).

L’any 1959, la NASA va posar en marxa el projecte Mercury, conegut com a Mercury 7 perquè hi participaven set homes. Els EUA tenien pressa, anaven endarrerits respecte a la URSS, país que el 4 d’octubre de 1957 ja havia posat en òrbita el satèl.lit Sputnik 1. S’iniciava una crua competència tecnològica i ideològica: la carrera espacial. No contenta amb l’èxit del llançament, la URSS va decidir enviar una astronauta a l’espai.

Un altre que les va negar en rodó va ser Robert Gilruth, director de l’Space Task Group de la NASA. Va afirmar que «no podem seleccionar dones només perquè són dones». A la vista dels tests i les prestacions d’unes i altres s’hauria pogut preguntar si seleccionar homes només perquè eren homes (la sempiterna quota masculina) eren la millor tria i política.

Un cop més, els homes actuaven com una rèmora per a l’avenç de la humanitat. Sis de les tretze experimentades aviadores (cada una és un món i un exemple fascinant) n’expliquen la història en un emocionant i contingut documental, Space Ladies. Deferred liftoff (França, 2002, Planete & Film Concepts Associes) de Rebecca Boulanger; literalment ‘Dames de l’espai: Enlairament diferit’.

Són Geraldyn (Jerrie) Cobb (1931-2019), Irene H. Leverton (1926-2017), Mary Wallace (Wally) Funk (1939), Bernice (Bea) Trimble Steadman (1925-2015), Geraldine (Jerri) Sloan Truhill (1931-2013) i Jane (Janey) Briggs Hart (1921-2015). Totes elles professionals i dones extraordinàries amb diversos i consistents assoliments i milers d’hores de vol.

Jerrie Cobb, a qui tot això va convertir en una activista pel dret de les astronautes a anar a l’espai, i Janey Hart, posteriorment involucrada al NOW (National Organization for Women), van decidir comparèixer davant del comitè per restaurar el programa i per aconseguir que el Congrés fes entrar en raó la NASA.

Les audiències públiques per investigar aquesta discriminació sexual (el 1964 aquest tipus de discriminació, d’acord amb la Llei de drets civils, es declararia il.legal) van ser els dies 17 i 18 de juliol del 1962 davant un Subcomitè del Comitè de Ciència i Astronàutica de la Cambra de Representants.

Cobb i Hart van testificar sobre els beneficis i la justícia del projecte. Els astronautes John Glenn i Scott Carpenter (notem que eren jutges i part), sense adduir grans arguments, van testificar-hi que les dones no podien ser candidates a astronautes; John Glenn de gran devia ser tan ximple com llavors perquè mai va baixar del burro («Els homes van a la guerra a lluitar i piloten avions; les dones es queden a casa. És un fet del nostre ordre social»).

Va fer especial mal (tot un clàssic) que la pionera i finançadora del projecte, Cochran, declarés que establir un programa per entrenar les dones podria retardar el programa espacial en marxa. S’ha especulat si ho va fer perquè per edat n’hauria quedat exclosa o induïda per militars, diguem-ne, amics. En tot cas, més tard es va penedir (un altre clàssic) amargament d’aquella declaració.

Menys d’un any després, el 16 de juny de 1963, la URSS va posar en òrbita la primera astronauta, Valentina Tereixkova (1937).

La NASA va eixalar aquelles pilots sense límits amb l’excusa que per ser astronautes havien de ser enginyeres i, sobretot, havien d’haver pilotat jets militars, experiència que no podien tenir de cap de les maneres (justament l’exèrcit va retirar el permís perquè les Century poguessin practicar amb jets a Pensacola). És a dir, no és que les discriminessin, no, és que —ves per on— no s’ajustaven a la legislació, a les normes. Per valorar un cas de discriminació sexual, s’usava un argument (¿una argúcia?) fortament carregat de discriminació sexual. (Recorda aquella sentència que va dictaminar que les negres no podien ser contractades com a infermeres perquè tenien una mena de cabells que feia que les còfies hi rellisquessin. No perquè fossin afroamericanes, no, ¡i ara!)

Un altre documental explora aquestes sessions i d’altres aspectes. Ens fa conèixer, per exemple, algunes de les altres set astronautes: Jean Hixson (1922-1984), les bessones Marion Dietrich (1926-1974) i Janet Dietrich (1926-2008), Rhea Hurrle Allison Woltman (1927), Myrtle Thompson Cagle (1925), Sarah Gorelick Ratley (1931) i Gene Nora Jessen (1931-2019), a partir dels seus testimonis o d’entrevistes a familiars i amistats.

Es tracta del film de Netflix Mercury 13 (EUA, 2018) de Heather Walsh i David Sington, que, esquivant el Deferred liftoff de 2002 de Boulanger, es presenta com la història mai no explicada abans de les aviadores a qui es va tancar l’espai.

Tot i que es dedica a fets posteriors, una altra pel.lícula, aquesta de ficció, pot acabar de posar les coses a lloc, ni que sigui per defecte. First Man o El primer hombre (EUA, 2018) de Damien Chazelle narra la vida de l’astronauta Neil Armstrong, el primer home que va trepitjar la lluna en l’expedició de l’Apolo 11. Malgrat que el film arrenca amb el programa espacial de la NASA no fa cap ni un esment de la història de les aviadores i les seves aptituds i capacitats. No fos cas que la realitat espatllés la narració.

Crida l’atenció que la crítica faci èmfasi en el paper de la dona d’Armstrong (interpretat per una excel.lent Claire Foy), que la valori com una peça fonamental, indispensable, per a l’èxit de l’empresa. Presenta unes dones sòlides com roques que sostenen uns marits francament desequilibrats i neuròtics —que estan com cabres, vaja—, i, segons la protagonista, són com criatures que juguen amb maquetes. Plena de detalls, mentre que les dones es presenten pel nom, ells ho fan pel cognom. Es veu com elles comparteixen galetes i bon veïnatge i creen les condicions perquè ells puguin parlar de projectes i els duguin a terme. Obvia el seu possible paper com a protagonistes.

Els dos documentals desmenteixen que el paper de les dones s’hagi de limitar a la intendència i al suport moral a l’hora de posar en òrbita la humanitat o anar a la lluna, tot i que és una tasca que fan prou bé i si la volen fer, doncs, endavant. Mostren que hi havien d’haver anat per mèrits propis (segurament sense comptar amb el suport de cap home, les dones no acostumen esperar ser tractades com una espècie en perill d’extinció). De fet, sabem que algunes de les tretze no van necessitar un marit al costat per tirar endavant. Alguna va tenir un marit lleial, però també sabem d’una que el marit se’n va divorciar perquè no va suportar que tingués una carrera tan brillant. Una altra va ser acomiadada de la feina perquè es va presentar a les proves d’Alburquerque. Estranya valoració la de l’empresa on treballava: la van aviar per brillant i competent.