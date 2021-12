Un hombre deja perplejos a todos en 'El Programa de AR' al hablar de esta forma tan inesperada

El Programa de Ana Rosa ha vivido este lunes un momento desconcertante en directo cuando una reportera ha acudido a un bar de Sevilla y ha preguntado a un cliente que estaba en la terraza qué le parece el pasaporte covid.

El hombre ha dado una respuesta que ni la periodista ni quienes estaban en el plató del programa podían imaginarse. “Buenos días, ¿a usted le han pedido el pasaporte covid?”, ha querido saber la informadora.

“No he entrado dentro, pero de todas formas si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente. No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, que no sanitaria”, ha afirmado.

La reportera se ha quedado un tanto descolocada hasta que ha acertado a decir: “Bueno, vaya por dios. Cada uno piensa como quiere”.

En el plató, la presentadora, Ana Terradillos, se ha mostrado completamente a favor del pasaporte covid.

“En San Sebastián hay que enseñarlo para todo, cosa que a mí me parece estupendo”, ha señalado antes de zanjar: “Quien no lo tenga que se fastidie”.

“No estoy a favor de la vacunación obligatoria pero sí de cercar a los no vacunados porque me apetece estar en un escenario seguro”, ha asegurado.