¿Un litro de leche a 46 céntimos? Las razones por las que un conocido súper ha tenido que retirar esta oferta

Westend61 via Getty Images

¿Es legal vender la leche a 46 céntimos?

En teoría, no. Tras las protestas masivas de los agricultores, el Gobierno aprobó a finales de febrero un real decreto con medidas urgentes que pretende garantizar unos precios justos para los ganaderos. Esta norma prohíbe la venta a pérdidas, es decir, que el precio de venta de un producto en el supermercado debe ser superior al coste que haya tenido producirlo.

¿Qué opina Makro?

¿Cuánto cuesta producir un litro de leche?

Si Makro vendía la leche a 46 céntimos, no pudo cubrir todos los costes. “El precio medio que se le pagaba al ganadero la semana pasada era de 34 céntimos. A eso hay que sumarle lo que gana la cadena y lo que gana el transportista. Cuando se vende por debajo de ese precio, el ganadero no está ganando nada”, señala Juste.

¿A qué precio se vende un litro de leche en el supermercado?

¿Por qué es importante una remuneración justa?

Si los ganaderos no obtienen suficientes recursos para mantenerse, cesarán su actividad. Esto implicará, además, una mayor despoblación de las zonas rurales. La UPA alerta de que 722 granjas cerraron sus puertas durante 2019 ante la imposibilidad de cubrir los costes de producción. Si el 1 de enero del año pasado había 13.553 ganaderos, solo quedaban 12.831 a final de año.

“Es una tendencia que se viene arrastrando en los últimos años, porque los ganaderos no cubren gastos”, señala Juste.

¿Se puede fijar un precio mínimo para la leche?

No, la normativa lo impide porque iría en contra de la competencia. “Por ley, no se puede establecer un precio mínimo. Pero el real decreto establece que los contratos de compraventa deben contemplar los costes de producción. La cuestión está en cómo se determinan estos costes, porque no son lo mismo las grandes explotaciones que las pequeñas granjas ecológicas”, recuerda Juste.