Un maestro paellero en la meca del cine

Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve a los dieciséis años… un buen ejemplo es mi gran amigo Jesús, El Cacho, apodado así en honor a Fermín Cacho, ya que mi compañero de instituto corría como una liebre. En aquellos dulces años me creía una especie de Abel Antón, pero no pude aguantar su ritmo en una carrera de fondo. Llegué en segunda posición y él se acercó de inmediato para felicitarme. Jesús exudaba humildad mucho antes de deleitar a los estadounidenses con sus paellas sociales.

La maratón de la vida le llevó a Burbank, en el condado de Los Ángeles. El Cacho ahora se dedica a organizar eventos en tierras californianas y su especialidad es crear experiencias culinarias inolvidables. Vamos al turr… digo a la paella:

ANDRÉS LOMEÑA: El nuevo disco de Asian Dub Foundation está a punto de salir y recuerdo que tú me descubriste esa banda de música. ¿Qué tipo de inquietud sonaba en tu cabeza para que, con poco más de dieciocho años, te fueras a vivir a California?

CACHO: En el verano de 2002 me fui a trabajar a Ibiza. Al acabar la temporada, unos colegas se iban a San Francisco a aprender inglés y me animaron a ir con ellos. Casi veinte años después sigo aprendiendo inglés, mi mujer es estadounidense y tenemos dos niños y un negocio de paella en Los Ángeles. Así es la vida: te cambia de forma radical por pequeñas decisiones.

No tengo ni idea de dónde estaría ahora si hubiera decidido quedarme en España. Para nada pensaba en el futuro. Me fascinaba el hecho de conocer gente diferente de otros lugares, no tenía miedo y pensaba solamente en disfrutar el día a día. Era algo muy positivo. La música tuvo mucho que ver: pasar de escuchar a DJ Shadow en mi casa de Málaga a verlo en directo en San Francisco es una experiencia con la que uno se queda para toda la vida.

Cuando pregunté a mis padres si me podía ir a California a aprender inglés, no lo vieron con buenos ojos, pero el billete ya lo tenía comprado.

A.L.: ¿Cómo surge la idea de hacer paella?

CACHO: Un poco por casualidad. En 2012, decidimos mudarnos de San Francisco a Los Ángeles, concretamente a Burbank, donde hay muchas productoras y estudios de televisión y cine. Recién llegados, invitamos a mi vecino a cenar e hicimos lo típico de España: una paella. Al vecino le encantó. Él trabajaba en una productora y me preguntó si era posible hacer una paella para veinticinco personas porque tenían que rodar un vídeo de música. Le dije que por supuesto. El día del rodaje me puse a hacer la paella y la gente se acercaba, hacía fotos y preguntaba qué era lo que estaba preparando o qué ingredientes llevaba. Le vi potencial.

Probé muchos otros trabajos. He estado casi siempre en la industria hotelera y en la restauración, tanto en España como en Estados Unidos. Se trabaja de forma muy diferente. He conocido a mucha gente de todas las partes del mundo y he aprendido bastante con esta experiencia. También he tenido algunos jefes bastante cabrones. Aunque he tenido otros geniales, quizás por eso siempre tuve claro que quería trabajar para mí mismo.

El negocio de las paellas lo empecé sin nada. Costó mucho esfuerzo y tiempo hacerse un nombre y establecerse. Empecé haciendo paellas en mercadillos y también vendía gazpacho. Lo típico en estos mercadillos era la comida mexicana y los perritos calientes. Mucha gente desconocía la paella. A través de este mercadillo promocionábamos nuestro negocio de eventos. Al cabo de dos años, ya solo nos dedicábamos a eventos privados (empresas, bodas, etcétera). Es un camino muy largo y sacrificado del que me siento orgulloso.