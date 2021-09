Un micrófono abierto traiciona a Belén Esteban: así habla de Ana Rosa Quintana

El pasado 15 de septiembre, el político de ERC Gabriel Rufián publicó una entrevista con la colaboradora de Sálvame Laura Fa. En ella, le preguntaba por lo que pensaba sobre algunos de los personajes televisivos más famosos del momento.

Por ejemplo, de Bertín Osborne dijo que “siempre fuera, es de los peores machirulos que he visto nunca y que he escuchado nunca”. De otras como Ana Rosa Quintana, la presentadora de El Programa de AR, no se llegó a mojar.

“No puedo decir lo que pienso. No puedo. No me hagas decir lo que pienso. No puedo. No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa”, aseguró.

Días después, en Sálvame le volvieron a preguntar a Fa sobre su opinión por Quintana. Esta vez fue la colaboradora Lydia Lozano la que se interesó.

Fa volvió a evitar responder. “No lo quiero decir porque le tengo respeto”, dijo, mientras elevaba su tono de voz.

Lo que nadie escuchó en ese momento fue que de fondo Belén Esteban sí que se mojaba sobre Quintana. La ‘princesa del pueblo’, pensando que tenía el micro cerrado, dijo claramente “pues que es gili”.

Este jueves, el usuario Juanjo Cotilla ha compartido el vídeo de ese momento y ya acumula más de 2.300 me gusta y 50.000 reproducciones.