Este es el escandaloso salario que le ofrecen a una mujer por trabajar como interna

La creadora de contenido Vane Amador (@banesa0212), una hondureña que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que cuenta cuales son las condiciones laborales que le han ofrecido por trabajar como asistente interna para el cuidado de personas mayores.

La tiktoker ha explicado, justo después de salir de la entrevista del trabajo, que ha optado por rechazar el puesto porque el salario que le ofrecían no le bastaba. "Ni a ti ni a nadie", se puede oír como le dice su amiga, que es la encargada de grabar el vídeo.

Y es un acertado apunte, ya que el sueldo que le ofrecían era de 600 euros, pero teniendo que pagar ella de ese importe su propia cotización a la seguridad social, lo que hacía que el salario final fuese aún menor.

Según ha narrado la creadora de contenido, ella misma le tuvo que indicar a la empleadora que tenía en vigor su tarjeta de residencia temporal y que necesitaba cotizar a la seguridad social.

Ante este requerimiento, la ofertante del empleo le contestó: "¿Y cuál es el problema? Podemos llegar a un acuerdo, yo te hago el contrato y de ahí tú pagas la seguridad social, de los 600 euros".

"O sea que te ibas a quedar con 200 euros al mes", le responde atónita la amiga encargada de grabar el vídeo, un comentario al que ambas reaccionan afirmando entre risas.

"Me da la risa porque no sé cómo tomarlo", ha expuesto Amador. "Y por respeto también uno a veces se calla", ha continuado la amiga. Aún así, la creadora de contenido ha explicado que continuó con la entrevista porque no le gusta "ser una malcriada".

Pero, por si esto fuera poco, la oferta laboral también especificaba que la empleada no contaría ni con festivos ni con pagas extras, y que tendría sólo un día libre, que debería ser necesariamente del sábado a las tres de la tarde al domingo por la noche, momento en el que se tendría que reincorporar a su puesto.

"Es que estoy hasta nerviosa", ha puntualizado la tiktoker, quien ha proseguido aclarando que finalmente le dijo a la entrevistadora que no aceptaba el puesto, que lo sentía, pero que si sólo eran 600 euros, y de ellos tenía que pagar la seguridad social, es que no le llegaba.

Como respuesta a esta negativa, la empleadora le insistió comentándole que trabajando allí no iba a tener que pagar ni comida ni alojamiento, ya que vivía en un chalet de dos plantas y si aceptaba el puesto podía disponer de toda la parte de arriba para ella sola.

Aún así, la tiktoker volvió a agradecer la oferta pero reiteró su negativa, aunque ha expresado que lo que realmente le gustaría haber contestado es que ella solicitaba un trabajo, no que la adoptasen: "Yo por dentro estaba queriéndole decir: ya señora, pero es que yo no necesito que me adopten".

"A mí me daban ganas de decirle muchas cosas", ha criticado Amador, quien ha optado por tomarse la experiencia con humor. "¿Aceptaría usted un trabajo por 600 euros, teniendo que pagarse la seguridad social? Sin festivos, sin días libres y sin pagas extras, sin nada, sólo por darme la habitación", ha planteado como conclusión.