'Un roble' y 'Sea Wall' o la bella batalla que comienza en la Abadía

¿Para qué vamos al teatro? Cada persona tendrá una respuesta. Bien, para aquellas que crean que el teatro es, además de diversión y entretenimiento, una herramienta de autoconocimiento deberían haber pasado esta semana por el Teatro de la Abadía. Teatro que comenzaba temporada con la reposición de la exitosa Un roble de Tim Crouch y el estreno de Sea Wall de Simon Stephens. Dos obras que tienen en común el director, el traductor y la productora. El director es Carlos Tuñón, que está dando mucho de qué hablar por sus montajes participativos. El traductor es el actor Luis Sorolla que también protagoniza Un roble. Y la productora es Bella Batalla, un nombre muy adecuado pues ambas obras son una lucha por poner al espectador en el centro del espectáculo, sin sacarlo a escena, algo que muchos fieles espectadores de teatro aborrecen. Ellos hacen una versión más amable del vanguardista teatro inmersivo.

¿Cómo lo consiguen? Por su concepto del teatro. Un teatro en el que lo importante es que el espectador sea consciente de su participación en lo que sucede en escena aunque no salga al escenario. La importancia de estar activo en la butaca, hasta incómodo y revolverse. Frente a la verdad absoluta con la que se presentan los grandes montajes, esa rotundidad de esto es lo que hay propia de sociedades de educación castrense, Bella Batalla ha producido dos espectáculos sencillos, humildes. Dos tragedias, reconocibles, de las que es mejor no contar nada, no porque sean truculentas o escondan sorpresas. No. Sino porque es importante escuchar el cuento y, también, porque la anécdota, en sí misma, no dice nada.

Un teatro que parte de que todas las historias ya están contadas, menos nuestra historia particular e individual. Y, lo más importante, que esa historia particular e individual no solemos contárnosla a nosotros mismos. Solo hay que ver las estadísticas y ver el número de personas que recurren a cualquier cosa para olvidarse de quiénes son. O el tiempo que algunas personas dedican a psicoanalizarse sin llegar a mirarse en el espejo y verse. Algo que nada tiene que ver con la aprobación, aprobarse como persona, sino con el reconocimiento, con la aceptación.