Un submarinista dado por muerto en 2017 en Girona aparece en un aeropuerto de Holanda

Alucinante la historia que publica este viernes El Punt Avui, en la que un juzgado de Figueres ha emitido un requerimiento internacional para detener a Miguel Palomino Puero, un hombre de 43 años con doble nacionalidad española y estadounidense dado por muerto en Roses (Girona) en 2017.

El motivo: que no está muerto sino de parranda en Holanda. Más concretamente, ha sido localizado en el aeropuerto de Shiphol, donde fue detectado en un control de pasajeros.

¿Qué ha pasado para que alguien dado por muerto en 2017 aparezca ahora vivo en un país extranjero?

Según El Punt Avui, Palomino desapareció en noviembre de 2017 cuando hacía submarinismo. O eso hizo creer su familia, que denunció la desaparición de este hombre al que Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Bomberos estuvieron buscando durante ocho días, llegando a usar un robot submarino para localizarlo.

Pero nada.

Meses después, la llamada de un investigador privado daba la pista sobre lo que podía haber ocurrido. El desaparecido tenía problemas económicos y, cuando desapareció, había contratado hasta cuatro seguros de vida, dos de ellos recientemente. Según el investigador, su familia había iniciado los trámites para cobrar las pólizas.

Sin embargo, hasta ahora no se había podido confirmar que en realidad Palomino no estaba muerto. Pero la policía holandesa no pudo detenerlo al no existir una orden de arresto.

Ahora se ha dictado una orden internacional de detención contra él y su hermana por estafa y desórdenes públicos.