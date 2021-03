“Una asociación blanca y vieja” en los Globos de Oro

El hito de que Chloé Zhao haya sido la segunda mujer en ganar el Globo de Oro a la Mejor dirección en la historia de estos premios ha quedado deslucido por la polémica. Si por algo ha estado marcada realmente esta gala ha sido por las críticas a quien los concede, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Ninguno de los premiados ha olvidado agradecer a la organización el reconocimiento, pero eso no ha evitado que hayan llovido los comentarios irónicos por su falta de integrantes afroamericanos.

“Qué bien ser negro”, “periodistas no negros que van a los pases de prensa buscando una vida mejor” o, como la ha definido el actor Sacha Baron Cohen, “una asociación blanca y vieja”, han sido algunos de los chistes más afilados.

Este año se ha cuestionado más que nunca a la HFPA. La industria no sólo ha puesto en entredicho su credibilidad por no tener ni un solo integrante afroamericano y por ser un grupo de 87 periodistas que no admite más miembros, sino que también se le ha tachado de tráfico de influencias. “Puedes ir a Hollywood Boulevard y tener un Globo de Oro”, se ha bromeado también en la gala.