Una nueva extensión de los ERTE, muy beneficiosa para la economía

Europa Press News via Getty Images La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una presentación del plan de recuperación.

Y es que, de no ser por esos ERTE, hablaríamos de una tasa de paro superior al 22% en estos momentos. Además, los últimos datos que se han ofrecido del impacto de los ERTE en la recaudación del Estado muestran otra noticia que celebrar, esta vez sobre el beneficio logrado a través de esta herramienta. Volviendo a la crisis de 2009, con el PIB cayendo un 3,6%, la recaudación del Estado sufrió un desplome del 17%. En esta, aun habiendo caído los ingresos notablemente, el desplome ha sido del 8,8%, con una economía que se hundía a un ritmo del 11%. Y esto queda reflejado en un IRPF que incrementó su volumen de recaudación en un año más que catastrófico para la economía.

Por esta misma razón, pocos son los expertos que cuestionan la eficacia de esta medida en su aplicación. Los datos nos muestran que, mientras España debía haber destruido más empleo, mostrar una recuperación más lenta del empleo, a la vez que debía mostrar una caída de la recaudación, lo que muestran los indicadores tras su análisis nos dice todo lo contrario. En este sentido, que España ha destruido menos empleo del esperado, que la economía se está recuperando más rápidamente que en crisis pasadas, y que, de la misma forma, la recaudación, debido a la presencia de estos ERTE, se ha mantenido relativamente bien, pese a haber registrado las empresas, así como muchas familias, un notable deterioro de su renta.

Por esta razón, no cabe la posibilidad de no extender la presencia de unos ERTE que podrían acabar convirtiéndose en la medida estrella de esta crisis. Pues, pese a que tengamos que implementar criterios que garanticen que el dinero invertido no caerá en saco roto, lo cierto es que, pese al gasto y la factura que estos suponen para nuestra economía, renunciar a ellos es la peor estrategia posible que podría aplicar el Gobierno en estos momentos.