¿Una política hacia el desastre?

Existe una política europea cuya verdadera importancia pasa desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Si bien es muy conocida, no lo son tanto las implicaciones e impactos que ésta acarrea. Se trata de la Política Agrícola Común, o PAC, por sus siglas. En la actualidad es la política que más dinero se lleva del presupuesto de la Unión Europea, con un coste aproximado de más de cien euros por ciudadano y año. Suponiendo unos sesenta mil millones de euros al año que se destinan mayormente a dos grandes partidas. Por un lado, ayudas directas a los agricultores para compensarles por los bienes públicos que proveen a la sociedad, y, por otro lado, la financiación del desarrollo rural. Si bien las ayudas directas a los agricultores se llevan dos tercios del presupuesto.

Todo ello sería aceptable si la PAC no generase un montón de problemas. Pues casi nadie duda de su necesidad, al tratarse de la política que regula un sector y ámbito estratégicos de los que todos dependemos. Sin embargo, más del ochenta por ciento de las ayudas se concentra en menos del veinte por ciento de los beneficiarios. Es más, las explotaciones agrícolas más grandes y mejor ubicadas, esto es, más próximas a las ciudades y en zonas más bajas y llanas, son las más beneficiadas. Concentrando no poca de la ayuda en grandes urbes, ya que existen los denominados popularmente como agricultores de sofá. Esto se debe a que las ayudas están fundamentalmente dirigidas hacia la producción, en la práctica, a las tierras agrícolas y al número de cabezas de ganado en propiedad, y que se pueden comprar los derechos a las ayudas. La consecuencia más grave de ello es que las explotaciones más pequeñas y peor ubicadas apenas reciben ayudas o no las reciben, por lo que son expulsadas del mercado al no poder competir. De hecho, entre 2007 y 2013 cerraron en España más de once mil explotaciones agrícolas al año y en el conjunto de la UE cerca de tres millones de explotaciones durante ese período.