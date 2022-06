Vecinos afectados por el histórico incendio de Zamora: "Si no nos quedamos se queman las casas"

Damnificados del incendio forestal que ha arrasado más de 25.000 hectáreas en la reserva de la Sierra de la Culebra , en la provincia de Zamora, han criticado que las evacuaciones de vecinos fueran generalizadas y han constatado que, si no es por los que se quedaron, habría habido casas quemadas.

“Si no me hubiera quedado se habrían quemado”

“Si no me hubiera quedado se habrían quemado”, ha asegurado este vecino de Villardeciervos, que ha explicado cómo las llamas prendieron unas hierbas junto a su casa y, gracias a que cambió el la dirección del viento, pudo acceder a la parte trasera de la vivienda y apagar el fuego. Posteriormente, al ver que las llamas avanzaban hacia donde tenía el cebadero de porcino fue hasta allí y “refrescándolo con agua se pudo salvar; de no haber estado se habría quemado”, ha sentenciado.