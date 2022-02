Por qué ahora los VHS de Disney se venden por miles de euros

Basta con echar un vistazo por estas plataformas para encontrar películas como El rey león con precios entre los 500 y los 50.000 euros. Pero esto no se da solo con este clásico Disney protagonizado por Mufasa y Simba, también con otras cintas de VHS de la casa del ratón como Blancanieves o Pinocho.

Que en wallapop estén especulando con vhs disney era un giro que no me esperaba, la verdad pic.twitter.com/ydD5ULL5Wm

Lo primero a tener en cuenta para saber si las cintas que hay por casa pueden hacerte ganar dinero es que no tienen el mismo precio. Las primeras ediciones en España —de 1995 en el caso de El rey león o de 1994 en los casos de Blancanieves y Pinocho— están más cotizados que el resto, del mismo modo, los que estén precintados o en especial buen estado son más preciados por los coleccionistas.

“Durante una temporada sacaron ediciones especiales de películas, algunas de ellas incluyen detalles que no están en ninguno de los catálogos de las plataformas actuales”, señala Elena Neira, experta en audiovisuales de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), en una reportaje publicado en Consumidor Global.

A pesar de estos precios exquisitos, las copias de El rey león no son las que más escasean del mercado, ya que fue la cinta de VHS más vendida de la historia con más de 55 millones de copias en todo el mundo.

Pero este fenómeno por lo retro no se ciñe a las películas Disney, otras películas como Lawrence de Arabia, El sexto sentido, La momia o las de la saga Indiana Jones alcanzan hasta los 48.000 euros. Esto se debe en parte a que desde principios de los 2000 no se fabrican las películas en este formato.

Una especulación que puede llevar a engaño

Estos precios elevados no se corresponden con una demanda real, tal y como señalan varios especialistas a El Consumidor Global. Los trabajadores de tiendas de segunda mano dejan claro que las cintas en VHS no se venden especialmente bien y que incluso las venden por un euro. Esto se debe, en parte, a que hay mucha oferta. Se vendieron millones de copias de cada una de las cintas mencionadas en España.

El coleccionista de cintas Sergio Colmenar cuenta en una entrevista con Nius que no está de acuerdo con esta especulación. Él compró algunas de las 3.000 cintas que tiene en su haber por un euro y zanja que no está dispuesto a pagar precios desorbitados por ampliar su colección. “Tengo cintas que ahora valen miles de euros y que yo he comprado por uno o dos euros”, recalca.