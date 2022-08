El apuro de Victoria Beckham del que no levanta cabeza

Los rumores de mala relación con su nuera

“Las habladurías surgieron a partir de que eligiese un vestido de Valentino Couture en lugar de uno diseñado por mi suegra. Pero no hay ninguna disputa detrás: simplemente su atelier no habría terminado el vestido a tiempo para la fecha de la boda y tuve que tomar una decisión. No fue cuestión de que yo dijese que no lo quería ni de que [Victoria Beckham] se negase a hacerlo”, ha zanjado en una entrevista con Variety.