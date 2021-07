El 'sketch' de José Luis Moreno con Rockefeller que todo el mundo está compartiendo

YouTube José Luis Moreno y su muñeco Rockefeller (que no Macario).

Siempre se ha comentado en el ‘mundillo’ de la farándula que José Luis Moreno prohíbe que se le pregunte en las entrevistas por su profesión pasada de ventrílocuo, la que le dio la fama. El productor no querría ser recordado con la misma etiqueta que Mari Carmen y sus muñecos.

Sin embargo, la noticia de su detención esta semana ha provocado que las redes ‘hagan su magia’, y han recordado uno de sus sketch con Rockefeller en el que habla de una historia similar a los últimos acontecimientos.

Moreno le lanza una pregunta a su compañero: ”¿Usted sabe que han encontrado por qué tengo yo éxito? ¿Sabe usted cuál es la clave del éxito?”.

“Sí, robar más de 10.000 millones, embaucar a la gente inocente sacándole sus ahorros, ser traficante de armas o de drogas y si te he visto no me acuerdo”, le responde el cuervo —ave que se asocia a las malas noticias— vestido de chaqué, llevándose la ovación del público.