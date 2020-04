Viva la televisión (IX): Agassi o cómo un reportaje cambió su vida dos veces

“Por casualidad veo un reportaje sobre las llamadas escuelas autónomas y vivo mi momento Eureka. Se trata de unas escuelas cuya financiación proviene en parte del estado en parte de fondos privados (…) Con una de esas escuelas podemos hacer las cosas a nuestra manera, tendríamos libertad para crear algo único, especial, podríamos convertirlo en un modelo de escuela autónoma en todo el país que podría cambiar la educación tal como la conocemos ahora.

No se me escapa lo paradójico del caso. Un reportaje de ’60 minutos’ hizo que mi padre me enviara a un internado y me rompiera el corazón. Y ahora otro reportaje del mismo programa me iluminaba el camino a casa, me proporcionaba un mapa para encontrar el sentido de mi vida, mi misión”.