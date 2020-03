Viva la televisión (V): Buenafuente o la risa que salvó a Concha Velasco

“Yo era un niño pegado a la tele, aparcaba la mochila, me ponían la merienda y me dejaban ver la tele. Mis padres se lamentaban luego, pero me dejaban. Yo no estudiaba jamás. Para ser breve te diré que me han marcado muchas cosas en la tele. Jesús Hermida, por ejemplo. Aunque no entendía muy bien el valor de lo que decía, sí se me estaban quedando muchas cosas en la retina. A los 17 años empiezo a imitarle… La posibilidad de que un tipo ande por un plató y diga lo que le da la gana, no sé, se me quedó. Y luego empiezo a ver mucha tele norteamericana. Veo a Letterman, a Carson. Y llega en el 94 Joan Ramon Mainat y me propone hacer televisión. Y lo que hago es dar el salto de la radio, donde ya hacía humor, y juntar las piezas”.