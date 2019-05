Voluspa Jarpa: “La expulsión de las mujeres del mundo público hace que los códigos de poder sean masculinos”

V.J.: La utilización del lenguaje de la pintura se produce en el segundo espacio del Proyecto de Altered Views, que es en La Galería de Retratos Subalternos, donde aparecen las imágenes realizadas en 22 pinturas de gran formato, aquellas subalternidades que fueron construidas por las nociones de hegemonía de clase, raza y género. Así como en la primera parte la noción de museo está abordada desde el canon colonial para darle la vuelta, la galería de subalternos toma la noción canónica del retrato para construir una imagen colectiva de la subalternidad de movimientos republicanos, de partidos políticos iniciados por mujeres, la construcción de la psiquis femenina, la exhibición de razas no blancas en zoológicos europeos, la noción de república bananera para los países del tercer mundo y los atentados en Europa como operaciones de inteligencia durante la guerra fría. Todas estas pinturas están basadas en documentos visuales de estas épocas. La pintura tiene la particularidad, como medio, de involucrar al cuerpo del artista en la configuración de la imagen y esto es lo que me interesa para esta parte del proyecto.

V.J.: Esta hegemonía se ha constituido a partir de la colonialidad y sometimiento político y económico de regiones completas del planeta, estableciendo el discurso de la superioridad racional blanca, que expulsa y deslegitima a otros saberes y conocimientos, estableciendo al positivismo racionalista como el telón de fondo de lo colonial. En el mismo sentido, la construcción de la psiquis femenina como una psiquis otra y la permanente expulsión de las mujeres del mundo público a través de una mirada peyorativa y que degrada el conocimiento proveniente de la feminidad, ha construido un mundo donde los códigos de poder son eminentemente masculinos, reduciendo a la masculinidad a una trama de violencia. En un sentido más opaco a la mirada europea, perpetuar códigos sociales donde el origen de clase social es una herencia de sangre y poder, ha impedido el fortalecimiento de los valores ciudadanos, estableciendo una tensión entre lo que puede ser entendido como la diferencia entre lo plebeyo- la plebe- y los derechos y deberes ciudadanos, me refiero a la tensión de conflictos de poder donde la forma monárquica y la forma republicana, no terminan de solucionarse, en pleno siglo XXI.

S.G.: ¿Es el sistema del arte también un sistema legitimador occidental? Hay una clara alusión al papel de los museos como escenarios culturales donde se repite el comportamiento del hombre, blanco, heterosexual, patriarcal y hegemónico…

V.J.: SÍ, la hay; Altered Views es un proyecto que critica e ironiza esas nociones y tiene la impostura de mirar, escudriñar a ese hombre blanco, heterosexual, patriarcal y hegemónico y transformarlo en su objeto de estudio, para proponer que existen mundos que están completamente fuera de esa lógica.

S.G.: Presentar un proyecto tan contundente es todo un manifiesto en un contexto como la Bienal de Venecia, ¿cómo ha influido esto en el proceso creativo?

V.J.: Fue interesante para mí como artista decidirme a tomar este riesgo. Venía de un proceso de hartazgo, después de dedicar quince años al estudio de los archivos desclasificados de inteligencia de EUA sobre 17 países de América Latina. Después de este proceso arduo en lo intelectual, doloroso en lo emocional, y agotador en lo corporal, tenía como pregunta residual desde donde surge esa violencia y ese desprecio que produce esta violencia e impunidad hacia una región tan vasta como heterogénea, como lo son 17 países de América Latina. La idea de participar del concurso para la representación del pabellón de Chile en la Biennale, se configura en ese contexto autoral y Altered Views es un ensayo no sobre la violencia de la hegemonía o la tristeza de la subalternidad, sino más bien sobre la emancipación que no es otra cosa que hacer consciente esos cánones culturales y psíquicos que constituyen una forma de percibir el mundo en términos de clase, raza y género, para poder decir: esos discursos no me representan, no son los míos, puedo y quiero establecer y luchar por otras configuraciones de diálogos culturales.