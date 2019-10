Cómo Vox se puede convertir en el tercer partido de España el 10-N

Viaje al presente: octubre de 2019. Un país que afronta una repetición electoral -los cuartos comicios en cuatro años-, con una izquierda defraudada por el no pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, con una derecha al alza y con la complicada situación en Cataluña , con barricas y fuego en la calle que han impactado en todo el país.

¿Por qué sube Vox en las encuestas? Son varios factores los que están llevando a este ascenso: desde la situación de Cataluña hasta el hundimiento de Ciudadanos en las encuestas por sus bandazos ideológicos, más el hecho de que se haya rebajado el miedo existente y hayan logrado pactos en instituciones con el Partido Popular y los naranjas. Acrecentado también por debates ideológicos como la exhumación de Franco.

Fuentes del partido de Abascal consultadas por El HuffPost señalan que no se fijan en esas encuestas, no les dan credibilidad y comentan que ellos no encargan sondeos internos. Pero sí muestran su “optimismo” de cara a esta nueva cita electoral y se basan en la asistencia a los actos que están realizando: “La militancia y los afiliados están respondiendo”. Un dato dan para reflejar el panorama actual: han sumado unos 10.000 afiliados desde las elecciones del 28-A.

Las encuestas reflejan que la actual situación de Cataluña les ha hecho remontar en los sondeos, pero los de Abascal niegan que utilicen este tema con rédito electoral. Justifican que se presentaron como acusación en el juicio del procés antes de que se supiera que habría elecciones en abril. Pero, en su opinión, el “éxito de Vox” es que “ha mantenido sus promesas” durante este tiempo.

A pesar de esto, sí se ha visto por ejemplo cómo acabó expulsada de la Diputación Permanente del Congreso la portavoz adjunta, Macarena Olona, por intentar introducir el debate en Cataluña sin estar en el orden del día, mostrando imágenes de Barcelona y al haber ocupado también los asientos que correspondían a Cs. Su principal propuesta sobre este tema es que se declare el estado de alarma, excepción y sitio en esta comunidad.